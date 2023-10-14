Muğla'da alternatif tarımın yükselişi: Sakız denemesi ilk sonuçlarını verdi

Yayınlanma: 14.10.2023 - 13:40

Güncelleme: 14.10.2023 - 13:40

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla'nın verimli topraklarını daha verimli hale getirme hedefiyle kırsal kalkınma projelerine devam ediyor. Bu projelerden biri olan Sakız Ağacı Deneme Bahçesi, Fethiye ilçesinin Karakeçililer Mahallesi'nde bulunuyor. 2017 yılında 6 bin metrekarelik bir arazide kurulan bu bahçe, üreticilere alternatif tarım ürünleri yetiştirme fırsatı sunuyor.

Toplamda 198 sakız ağacından oluşan bu deneme bahçesi, Muğla'da katma değeri yüksek sakız ağacı yetiştirmeyi hedefleyen üreticilere bir eğitim alanı sunuyor. Aynı zamanda, üretime yeni başlamak isteyen çiftçilere de anaç fidanlarını temin etme imkanı sunan bu bahçe, ilk ürünlerini vermeye başlamış durumda.akız Ağacı Deneme Bahçesi'nde sakız ağaçlarının üretimi, 'Havadan Daldırma' yöntemiyle gerçekleşiyor. Bu yöntem, tohum ve çelikle üretimi zor olan sakız ağaçları için yüzde 70 oranında köklenme başarısı sağlıyor. Bu deneme bahçesi, Muğla'da alternatif ürünler yetiştirmek isteyen çiftçilere ilham kaynağı oluyor.

Muğla'nın menengiç sakızı üretimi yapılan Kayaköy ve Karakeçililer mahallelerini pilot bölgeler olarak seçen Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu projelerle bölgenin tarımsal potansiyelini artırmayı ve çiftçilere yeni gelir kaynakları sunmayı amaçlıyor. Sakız Ağacı Deneme Bahçesi, alternatif tarımın yükselişini temsil ediyor ve Muğla'daki tarımsal çeşitliliği artırmak için umut vaat ediyor.