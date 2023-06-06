Muğla’da zehirli Uğur Böceği paniği

Muğla’nın Menteşe ilçesi TOKİ konutlarında Muğla’da tür olarak azrastlanan zehirli Uğur Böceği görüldü.

İHA
Yayınlanma: 06.06.2023 - 15:12
Muğla’da zehirli Uğur Böceği paniği
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Halk arasında zehirli uğur böceği örümceği olarak bilinen ‘Esus Cinnaberinus’ Menteşe İlçesi TOKİ konutlarında ortaya çıktı. 

Uzmanların ‘Dokunulması bile tehlikeli’ uyarısı yapılan zehirli uğur böceği örümceği, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. 

Zehirli uğur böceği türlerine çıplak elle dokunulduğunda toksin vererek kaşıntı ve alerjiye neden olabiliyor. Bu örümcekler genellikle doğada karanlık alanlarda, kuytu alanlarda, taş altlarında, kayalıklarda, nemli toprak alanlarında, çatlak ve yarıklarda veya yere dökülen yapraklar altında görülüyor. 


Uğur böceği muğla Muğla - Menteşe Belediyesi

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