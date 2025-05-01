Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Aşure günü hangi tarihe denk geliyor?
Aşure ayının tarihi, İslam takvimine göre ilk ay olan Muharrem ayının onuncu gününe denk geliyor. Peki, Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Aşure günü hangi tarihe denk geliyor?
Aşure ayının ne zaman olduğu Müslüman alemi tarafından şimdiden araştırılmaya başlandı. Aşure ayının tarihi, İslam takvimine göre ilk ay olan Muharrem ayının onuncu gününe denk geliyor. Peki, Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Aşure günü hangi tarihe denk geliyor?
MUHARREM AYI NE ZAMAN?
Müslüman alemi için kutsal aylardan biri olan Muharrem ayının 1. günü Hicri yılbaşı olarak kabul ediliyor.
Bu yıl Muharrem ayının başlangıcı 26 Haziran 2025 Perşembe günü olacak.
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
5 Temmuz 2025 tarihi aşure gününe denk geliyor.
Etiketler: #Aşure Günü #Muharrem Ayı #aşure
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