Yayınlanma: 01.05.2025 - 11:40

Güncelleme: 01.05.2025 - 11:40

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (AGS) ayrıntıları belli oldu. Öğretmenlik mesleğine adım atmak isteyen adaylar, artık KPSS yerine AGS puanı ile değerlendirilecek. Peki, 2025 MEB AGS ne zaman? AGS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? AGS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

AGS NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre, Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) 13 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenecek.

Öğretmen adaylarına, MEB-AGS kapsamındaki AGS'de 80 soru sorulacak. ÖABT oturumu ise adayların alan bilgisine yönelik olmak üzere 50 sorudan oluşacak.

AGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı Akademik Giriş Sınavı için başvurular, 8-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek; geç başvuru günü ise 28 Mayıs 2025 olarak açıklandı.

AGS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecekler.