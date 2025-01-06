Yayınlanma: 06.01.2025 - 20:33

Güncelleme: 06.01.2025 - 20:33

Kanada Başbakanı Justin Trudeau 9 sene sonra görevi bırakıyor. Trudeau, 2015 yılından bu yana başbakanlık görevini yürütüyordu. Peki, Kanada Başbakanı Justin Trudeau kimdir? Justin Trudeau istifa mı etti?

JUSTIN TRUDEAU KİMDİR ?

Justin Pierre James Trudeau 25 Aralık 1971'de doğdu. Kanadalı siyasetçi, Kanada'nın 23. Başbakanı ve Kanada Liberal Partisi başkanı. Joe Clark'tan sonra Kanada'nın ikinci en genç başbakanıdır. Ayrıca Trudeau, eski Başbakan Pierre Trudeau'nun da en büyük oğludur.

Trudeau, 1971 yılında, 25 Aralık cumartesi günü, Ottawa'da dünyaya geldi. Eğitimini ilk olarak, Fransızca eğitim veren Collège Jean-de-Brébeuf'da gördü. 1994 yılında McGill Üniversitesi'ni ve 1998 yılında ise Britanya Kolumbiyası Üniversitesi'ni bitirdi ve hala École Polytechnique de Montréal'de öğrenimini sürdürmeye devam etmektedir.

3 Ekim 2000 tarihinde, babası Pierre Trudeau'nun ölümü sonrası düzenlenen cenaze töreninde dikkat çekti. Mezun olduktan sonra, Britanya Kolumbiyasındaki Vancouver şehrinde öğretmenlik yaptı. 2007 yılında, ülkesindeki insanlara örnek olmak için, Kanada'nın I. Dünya Savaşına katılımını anlatan The Great War adlı bir filmde de başrol olarak rol almıştır. Ayrıca BM'nin 60. oturumunda yaptığı bir açıklamada "feminist olduğumu yüksek sesle söylemeye devam edeceğim" ifadelerini kullanmıştır.

Eski başbakan ve parti genel başkanı olan babası Pierre Trudeau'nun ölümünden sonra siyasette daha fazla yer almaya başlamış ve 2008 Federal seçimlerde başarı göstererek, Papineau'den Avam Kamarası'na girebilmiştir. 2009 yılında gençlik ve çokkültürlülük konuları için Liberal Parti'nin eleştirmeni oldu ve ertesi yılda vatandaşlık ve göçmenlik konuları için eleştirmen oldu. 2011 yılında, orta öğretim, gençlik ve amatör spor konuları için eleştirmen olarak atandı. 2013 yılına gelindiğinde ise, 14 Nisan 2013'te partinin başına geçti.

Trudeau, 19 Ekim 2015 tarihinde yapılan seçimlerde çoğunluğu kazanarak Kanada'nın bir sonraki Başbakanı olarak tayin edildi. 4 Kasım 2015 tarihinde ise resmen 23. Kanada başbakanı olarak göreve başladı.

2022'de, Ottawa şehir merkezindeki kamyoncu protestoları sırasında ve ABD ile sınır geçişlerinde, Trudeau hükümeti 52 yıldan beri ilk kez olağanüstü hal ilan etti.

Çocukluğu

Justin'in ebeveynleri 27 Mayıs 1977'de boşandıklarını ve Justin'in vekaletinin babasına kalacağını açıkladılar. Bu tarihte Justin sadece beş yaşındaydı. Bu olaydan yıllar sonra bile çiftin barışıp tekrar yuva kurduklarına dair birçok söylenti döndü. Annesinin avukatı 16 Kasım 1983 tarihinde Toronto Yüksek Mahkemesine, iki tarafın da suçlu olmadığı bir boşanma yaşandığını belirtti. 1984 senesinde ise babası başbakanlık görevinden istifa etti. Bu sürede verilen yeni anlaşmaya göre Justin'in vekaleti anne-baba arasında paylaşılacaktı. 1979'da Justin'in dadısı bir röportajda şöyle söyledi:"Justin annesine çok bağlı olan çocuklardan, kolaylıkla incinebiliyor ve onun bakıcısı olmak da kolay bir iş değil. Ama gerçekten çok şanslı bir çocuk." Justin ise 2009'da verdiği bir röportajda ailesinin boşanması ile ilgili şunları söylemişti: "Annem ve babam birbirlerini çok büyük tutkuyla sevdi, ancak babamın hayatındaki unsurlar; görevi ve ulusu annemin ilişkideki eşitliğini bozmuş gibiydi."

Trudeau doğumundan, babasının başbakanlığından istifa etmesine kadar 24 Sussex Drive'da yaşadı. Buradan ayrıldıktan sonra Trudeaular ev arayışına girdi. Bu sırada Pierre Trudeau, oğlunun arkadaşı MP Don Johnston'un yazlık evinde ve yaz aylarının geri kalanı için Kuzey Vancouver'daki duygusal dedesi için uzun süre tatil geçirdi.

Babasının niyeti ilk başlarda oğluna formel bir eğitim vermekti, onu French Lycée'a göndermeyi düşünüyordu. Ancak annesi onun devlet okuluna gitmesinden yanaydı. 1976'da Justin, Rockcliffe Park Devlet Okuluna kayıt oldu. Bu sıralarda babası Federal Kabine Başkanıydı, yani Justin'in okula limuzin ile bırakılma gibi bir şansı vardı. Ama ailesi Justin'in diğer öğrenciler gibi okul servisini kullanarak gitmesi gerektiğini düşünüyordu. Sonraki yıl ise bir seneliğine Özel Claudel d'Ottawa Lisesine gitti.

Başbakanlığı (2015-günümüz)

Kanada Parlamentosu'nda 180'in üzerinde sandalye kazanarak dokuz yıldır iktidarda olan Muhafazakâr Parti'yi, Liberal Parti ile geride bıraktı ve Kasım 2015'te Başbakanlık görevine başladı. Trudeau yönetimindeki Liberal Parti, 2015 yılında yapılan seçimlerde 2011 yılındaki seçimlerine oranla 150 sandalye daha kazanarak meclis çoğunluğunu da elde etmiş oldu. Trudeau seçim sonrasında yaptığı konuşmada “Tüm Kanadalıların başbakanı olacağım” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Trudeau kabinesindeki 30 bakanlığın 15'ine kadın bakanları atadı ve kendisine sorulan "Neden kadın erkek eşitlikçi bir kabine tasarlamak istediniz“ sorusuna "Çünkü 2015 yılındayız” şeklinde cevap verdi. 2015 yılının Ekim ayında yaptığı seçim kampanyalarında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama yönünde çalışmalar yapacağını dile getiren Trudeau, başbakanlık görevinde bulunurken de Kanada mili marşında geçen "oğullarının komutasında" ifadesi "hepimizin komutasında" şeklinde değiştirildi Ayrıca yaptığı bir açıklama ile Toronto'daki LGBT onur yürüyüşüne katılacağını da açıkladı. Başbakanlığı döneminde Kanada'ya 25 bin Suriyeli mülteci alınmasına izin verdi. Daha sonra da bu rakamın 50 bine yükseleceği açıklandı. Trudeau, Türkiye'de yapılan 2015 G20 Antalya zirvesi ile 2016 G7 Zirvesi'ne katıldı. Time dergisi dünyanın en etkili 100 kişisi listesinde de yer aldı ve Ottawa'daki bir konuşmasında esrarın ülkede yasal hale geleceğini açıkladı. Forbes dergisinin açıkladığı dünyanın en güçlü insanları listesinde ise 69. sırada yer aldı.