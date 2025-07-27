Münir Özkul’un kızından telif davası: 'Babam yalnızca oyuncu değil, eser sahibiydi'

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Münir Özkul’un kızı Güner Özkul, babasının rol aldığı bazı unutulmaz filmlerin izinsiz yayınlandığı iddiasıyla yargıya başvurdu. Arzu Film ve Gülşah Film’e karşı açılan iki ayrı dava sinema dünyasında geniş yankı uyandırdı.

İZİNSİZ YAYINLARA DAVA

Güner Özkul’un avukatı Bişar Abdi Alinak tarafından İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde; “Bizim Aile”, “Aile Şerefi”, “Neşeli Günler” ve “Gülen Gözler” gibi Yeşilçam klasiklerinin televizyon, dijital platformlar ve sosyal medyada izinsiz biçimde yayınlandığı öne sürüldü.

Özkul, söz konusu filmlerde babasının yalnızca oyuncu olarak değil, aynı zamanda eser sahibi olarak da önemli bir katkı sunduğunu belirtti. Hiçbir yayın hakkı devri ya da izin verilmediğini vurgulayan Özkul, bu durumun telif hakları açısından ciddi bir ihlal olduğunu savundu.

40 BİN TL TAZMİNAT TALEBİ

Hürriyet’te yer alan habere göre Güner Özkul, Arzu Film ve Hülya Koçyiğit ile Selim Soydan’a ait Gülşah Film'den ayrı ayrı olmak üzere 20’şer bin TL maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu. Ayrıca mahkemeden, yargılama süreci tamamlanana kadar filmlerin gösteriminin engellenmesi için ihtiyati tedbir kararı verilmesi de istendi.

Dava süreci devam ederken, Yeşilçam eserlerinin telif hakları konusu yeniden gündeme taşındı.