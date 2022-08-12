Munzur Dağlarında dağ keçileri görüntülendi
Erzincan ile Tunceli sınırında yer alan Munzur Dağı'nda, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve avlanması yasak olan yaban keçileri, yüksek kesimlerdeki sarp kayalıklarda beslenirken görüntülendi.
Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde bulunan yaban keçileri, Erzincan’da görüntülendi.
Sarp kayalıklar arasında meşe filizleri ve otlarla karınlarını doyuran keçiler, bazı zamanlarda da Erzincan - Tunceli kara yoluna inerek, Munzur Çayı’ndan su ihtiyaçlarını gideriyor.
2 yavrusuyla birlikte dolaşan yaban keçisi uzun süre objektiflere yansıdı. Yaban hayatı açısından zengin olan ve 42 bin 674 hektar alandan oluşan Munzur bölgesi, yaban keçisi, ayı, kurt, tilki, vaşak, su samuru ve domuz gibi pek çok hayvana ev sahipliği yapıyor.
Video Haberler
- Uçak biletlerine zam haberi geldi
- Büyükelçilik binasına girmeye çalışan kanguru viral oldu
- Saldırının ardından mesleği bırakıyor
- KGM duyurdu: Tek şeride düşürülecek
- Akşener mikrofonu uzattı: Esnaf iktidara sert çıktı
- 132 metre uzunluğundaki platform Çanakkale Boğazı’nda
- Kamyondaki 500 kovan arı yandı
- Büyükbaşta indirim oranını açıkladı
- Gaziantep’te 8 aylık havalimanı su akıtıyor
- Yeni 'tosuncuk' vakası: 40 bin mağdur
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 isim karşısında da kaybediyor!
- Sigara ve alkol fiyatlarına dev zam beklentisi
- Büyükbaşta indirim oranını açıkladı
- 'ÖTV' üzerinden Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- D vitamini azaldığında vücudumuzda neler olur?
- İşte Erdoğan'ın verdiği üç talimat...
- İkili arasındaki gerilim artıyor
- Kulisler bunları konuşuyor...
- Yüksek İstişare Kurulu toplantısında 'seçim' detayı
- Altılı Masa'dan ilk adaylık açıklaması geldi