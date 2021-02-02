'Başsavcı vekili yasağa rağmen dağ keçisi avladı' iddiası: Bakan Gül'e soruşturma çağrısı yapıldı

02 Şubat 2021 Salı, 17:05

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, kentte yasak ilan edilmesine dağ keçi avının sürdüğüne yönelik iddiayı Meclis gündemine taşıdı.

Şaroğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Pülümür ilçesinde Erzincan Cumhuriyet Başsavcı Vekili S.S. ile Yaylabaşı köyü korucusu V.M.’nin, yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunurken bir dağ keçisini yaraladıklarına, yöre halkı tarafından şahit olunduğunu belirterek "İnançsal anlamda bölge halkı tarafından kutsal olarak kabul görmesi sebebiyle bir kentin toplumsal duyarlılığının merkezinde yer alan ve uzunca bir süredir ‘avcılık’ adı altında gerçekleşen bu katliama karşı yürüttüğümüz insani mücadelemize karşın özellikle duyarlılık göstermesi ve örnek olması gereken bir kamu görevlisinin, sorumsuzca hareket ederek, koruma altında bulunan masum bir canlıyı hedef alması kabul edilemezdir” dedi.

BAŞSAVCI VEKİLİNE SORUŞTURMA AÇILACAK MI?

Şaroğlu, Gül’e şu soruları yöneltti:

-Koruma altında bulunan dağ keçilerini avlayan Erzincan Cumhuriyet Başsavcı Vekili S.S.hakkında idari soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz?

-Görevi ve sorumluluğu gereği topluma örnek olması gereken bir kamu görevlisinin savunmasız bir canlıyı öldürmek istemesini doğru buluyor musunuz?

-Cumhuriyet Başsavcı Vekili’nin, toplumun hassasiyetlerini gözetmesi gerekirken, keyfi davranarak hukuk kurallarını hiçe saymasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

-Koruma altında bulunan dağ keçilerini avlayan Erzincan Cumhuriyet Başsavcı Vekili S.S.’nin, bölgeden sorumlu olan Pülümür Dağyolu Karakolunda görevli askeri personelin, konuyla ilgili işlem yapmamaları yönünde baskı yaptığı iddialarına ilişkin bir soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz?