Murat Cemcir ile yollarını ayırmıştı, Ahmet Kural'ın yeni partneri kim olacak?
Son dönemde partneri Murat Cemcir'le yaşadığı tartışmayla gündeme gelen Ahmet Kural'ın 'Gassal' isimli yeni projesinde yeni partnerinin kim olacağı merak konusu oldu.
Son olarak "Efsane" filminde birlikte başarılı bir iş çıkaran Ahmet Kural ile Selçuk Aydemir, şimdi de "Gassal" adlı dijital dizide yeniden bir araya geliyor.
Ahmet Kural'ın başrolünde olduğu "Gassal" dizisinin okuma provası gerçekleştirildi. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Selçuk Aydemir oturacak. TRT'nin dijital kanalı 'tabii'de yayınlanacak olan dizi, "Korktuklarımız mı kaçtıklarımız mıdır? Sığındıklarımız mı?" sloganıyla çekilecek.
Sümeyye Karaarslan'ın kaleme aldığı dizi, ölümle yüzleşen ve kendisini yıkayacak bir adam arayan Gassal'ı Ahmet Kural'ın canlandıracağı bir hikayeyi işleyecek. Farklı bir mizah anlayışıyla çekilecek olan dizinin yapımcılığını Zera Medya üstleniyor. Dizide Ahmet Kural'ın partneri ise Sibel Aytan olacak.
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