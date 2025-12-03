Murat Cemcir'in doktorundan açıklama!

49 yaşındaki oyuncu Murat Cemcir, evinde rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Cemcir’in sağlık durumu hakkında hastanenin başhekimi Prof. Dr. Metin Uzun açıklama yaptı.

Prof. Dr. Uzun, Cemcir’in alt gastrointestinal sistemde kanama bulguları ile hastaneye başvurduğunu belirterek, “Klinik bulguları gereği yoğun bakım ihtiyacı doğdu. Yoğun bakım takibi sırasında tekrarlayan kolonoskopik tedaviler yapılarak klip uygulandı. Kanamanın tekrarlaması üzerine girişimsel radyoloji ile kontrol sağlandı. Üç günün ardından kanama tekrarlamadı. Hastamız, gastroenteroloji uzmanımız Prof. Dr. Arzu Tiftikçi’nin takibi ile yoğun bakımdan normal odaya alındı. Genel sağlık durumu stabil olup, iyiye gitmektedir” dedi.

DİVERTİKÜLİT NEDİR?

Divertikülit, sindirim sistemindeki bir veya daha fazla küçük kesenin iltihaplanması veya enfeksiyonu sonucu ortaya çıkan bir bağırsak hastalığıdır. Hastalık; şiddetli karın ağrısı, ateş, titreme ve karında şişlik gibi belirtilerle kendini gösterir.