Murat Cemcir'den ‘Kural’ açıklaması: Son noktayı koydu

Uzun yıllar yakın arkadaş olan ve birlikte pek çok projede yer alan oyuncular Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in küskünlüğü gündem olmaya devam ederken, Cemcir, "Aramızda kırgınlık değil bıkkınlık var. Ahmet ile görüşmüyoruz ve görüşmeyeceğiz de!" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.12.2023 - 16:10
Murat Cemcir'den ‘Kural’ açıklaması: Son noktayı koydu
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Ahmet Kural, geçtiğimiz günlerde meslektaşı Murat Cemcir'le küslüğü hakkında konuşmuştu. 

Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan oyuncu, "Murat Cemcir ile küs müsün?" sorusuna, "Birbirimize uzun süredir kırgınız. Niyesi yok, niyesinin her zaman bizde kalmasını isteriz. Düşman değiliz, birlikte çok güzel başarılara imza attık. Onun emeği bende çoktur, benim de emeğim onda çoktur. Şu an bir kırgınlık dönemi geçiriyoruz. Arkadaşlık ve dostluklar arasında olur böyle şeyler" yanıtını vermişti.

Milliyet’in aktardığına göre, arkadaşı Erdil Yaşaroğlu'nun sergisine yalnız katılan Murat Cemcir ise muhabirlerin "Ahmet Kural ile küs müsünüz? Barışmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.

Cemcir, "Ahmet ile 2020’de son bir proje yaptık, yakın zamanda bir şey yapacağımızı zannetmiyorum, Allah herkesin yolunu açık etsin, ticari bir anlaşmazlık söz konusu değildi, bununla ilgili gerekli açıklamayı o da ben de yapmıştım zaten, aramızda kırgınlık değil bıkkınlık var. Ahmet ile görüşmüyoruz ve görüşmeyeceğiz de!" dedi.


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