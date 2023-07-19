Yayınlanma: 19.07.2023 - 12:39

Güncelleme: 19.07.2023 - 12:39

Ahmet Kural, 4 yıldır birlikte olduğu Avukat Çağla Gizem Çelik ile evlendi. Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Cennet koyunda düzenlenen düğüne çiftin ailesi ve yakın arkadaşları katıldı. Çiftin nikah şahitleri Devrim Yakut, Alp Güler Berat Bumin olurken düğüne katılanlar arasından Özge Gürel- Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan-Bedri Güntay vardı. Ahmet Kural'ın eşi Çağla Gizem Şahin'in kim olduğu, nereli, kaç yaşında ve ne iş yaptığı merak ediliyor. Peki, Ahmet Kural'ın eşi Çağla Gizem Şahin kimdir, nereli, kaç yaşında? Çağla Gizem Şahin ne iş yapıyor?

ÇAĞLA GİZEM ŞAHİN KİMDİR?

Ahmet Kural ile yaşadığı birliktelik ile adını duyuran Çağla Gizem Şahin, 1990 yılında doğdu. Şahin Maltepe Üniversitesi’nden mezun oldu.

Magazin dünyasından uzak bir isim olan Çağla Gizem Şahin’in avukat olduğu öğrenildi. 4 senedir beraber olan Ahmet Kural- Çağla Gizem Şahin çifti arasında 7 yaş var fark.