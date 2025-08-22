Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’in eşi Murat Özdemir, Selahattin Yılmaz'ın yaptığı öne sürülen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Peki, Murat Özdemir kimdir? Ebru Gündeş'in kocası Murat Özdemir kaç yaşında, nereli? Murat Özdemir neden gözaltına alındı?
MURAT ÖZDEMİR KİMDİR?
Murat Özdemir 1969'da İstanbul'da dünyaya geldi. Tam adı Murat Osman Özdemir'dir.
Murat Özdemir, ilk, orta ve lise öğreniminin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu.
MURAT ÖZDEMİR'İN HAYATI
İnşaat sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinde mesleki kariyerine adım atan Murat Özdemir, yıllar içinde yönetici pozisyona geldi.
İlk eşinden 2, ikinci eşinden ise 1 çocuğu bulunan Özdemir'in, boşandığı eşinin adı Selin Özdemir'dir.
MURAT ÖZDEMİR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
Gerçek Gündem’den Seyhan Avşar’ın haberine göre; Gündeş’in kendisinden 12 yaş küçük eşi, iş insanı Murat Özdemir dün villasından gözaltına alındı.
Özdemir’in, Selahattin Yılmaz suç örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alındığı öğrenilirken, Özdemir’in talimat doğrultusunda bazı organize sanayi bölgelerine çöktüğü iddia edildi.