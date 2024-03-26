Murat Ünalmış, Murat Kurum adına kapısına bırakılan hediyeleri çöpe attı
Oyuncu Murat Ünalmış, AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum adına kapısına bırakılan hediyelere çok sinirlendi.
'Sevda Kuşun Kanadında', 'Yer Gök Aşk', 'Bir Zamanlar Çukurova' ve 'Gülcemal' gibi yapımlarda rol alan oyuncu Murat Ünalmış, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Adayı Murat Kurum adına kapısına asılan hediyelere ve broşürlere sinirlendi.
"BAHÇE KAPISINA ÇÖPLRİNİ ASMIŞLAR"
Poşeti çöpe attığı anları Instagram hesabından yayımlayan Ünalmış "Pislikleri yetmedi bir de bahçe kapısına çöplerini asmışlar!" ifadelerini kullandı.
Oyuncu daha sonra da şu paylaşımda bulundu:
"Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan uluslar, çökmek zorundadır. Hz. Muhammed. Adaleti çiğnemeyen devlet adamı kaldı mı? Söyleyen söylemiş de dinleyen kim?"
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