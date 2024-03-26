CHP kurmayları, seçime 5 gün kala sahada en çok karşılaştıkları beklentileri anlattı:Bir numaralı konu geçim derdi

Yayınlanma: 26.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.03.2024 - 04:00

Özellikle büyükşehirlerde en büyük beklentinin belediyelerin ekonomi konusunda vaatleri olduğunu söyleyen partililer, “İnsanların en çok sorduğu soru ‘Belediyeler emeklilere, işsizlere, engellilere, gençlere, kadınlara destek olacak mı?’ Şu an bir numaralı konu geçim derdi” dedi.

Bu kapsamda CHP’nin yaptığı hizmetlerle özellikle pandemi döneminden sonra Türkiye genelinde yeni bir belediyecilik anlayışı oluşturduğu söyleyen kurmaylar, “Geride kalan beş yılda insanlar CHP’li belediyelerin sosyal belediyecilik ekolünü tanıdı. Şimdi insanlar daha uygun fiyatlara yemek yiyebildiğiniz kent lokantaları, daha ucuza gıda alabildiğiniz belediye marketleri, belediyelerin sosyal yardımları dağıtmak için kullandığı kartlar gibi uygulamaların CHP’nin kazanacağı yerlerde de olmasını bekliyor. CHP bir sosyal belediyecilik ekolü yarattı ve bu ekol seçimlerden sonra büyüyerek devam edecek” dedi.

"İNSANLAR ŞEFFAFLIK İSTİYOR"

Şeffaflık konusunun da sokakta önemli bir etken olduğunu söyleyen partililer, “İnsanlar parasının nereye harcandığını bilmek istiyor. Bunun yanında belediye başkanlarımızın ve başkan adaylarımızın mal varlıklarını açıklamasının halkta olumlu bir karşılık bulduğunu da görüyoruz. İnsanlar artık şeffaflık, dürüst yönetim istiyor” değerlendirmesini yaptı.