Murat Yıldırım 'Teşkilat'a veda ediyor
Ünlü aktör Murat Yıldırım iki sezon boyunca başrolünü oynadığı Teşkilat’a veda etmeye hazırlanıyor.
"Teşkilat" dizisi 111. bölümde sezon arası veriyor. Ankara’da başlayan ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın kahramanlık öykülerini ekrana taşıyan dizinin Ömer’i Murat Yıldırım önceki yıl diziyle bir sezon için anlaşmış, bu sezonda da gelen yoğun istek üzerine "Teşkilat"a devam etmişti.
Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre Murat Yıldırım başarılı geçen iki sezonun ardından ekibe veda edecek. Yakışıklı oyuncu son dönemde peş peşe rol aldığı reklam filmleriyle de adından söz ettiriyor.
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