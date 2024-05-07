Murat Yıldırım veda etmişti: Tolga Sarıtaş Teşkilat'a gelebilir

Murat Yıldırım 2 sezon rol aldığı Teşkilat dizisinden ayrılmıştı, ünlü oyuncunun ardından diziye Tolga Sarıtaş'ın gelmesi konuşuluyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2024 - 12:22
Murat Yıldırım veda etmişti: Tolga Sarıtaş Teşkilat'a gelebilir
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TRT’nin pazar akşamları yayınlanan Tims&B imzalı dizisi Teşkilat 5. Sezonunda da seyirciyle buluşmaya devam edecek. Burak Arlıel’in yönettiği, Teşkilat Yazı Grubu’nun kaleme aldığı dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım iki sezon boyunca rol aldığı diziden 9 Haziran’da ekrana gelecek 111. bölümde ayrılacak. Dizinin yeni başrol oyuncusu için de yapım şirketinin daha önce unutulmaz Söz’de başrol oynayan Tolga Sarıtaş’a teklif götürdüğü öğrenildi.

Nişanlısı Zeynep Mayruk’la haziran ayında evlenmeye hazırlanan Tolga Sarıtaş da geçen günlerde televizyona dizi yapacağını ve kendisini heyecanlandıran bir projeyle görüştüğünü açıklamıştı. Eğer Tolga Sarıtaş’la “Teşkilat”la anlaşırsa Söz’deki eski rol arkadaşı Aybüke Pusat’la da yolu bir kez daha kesişmiş olacak.


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