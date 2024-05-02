Sevenlerini üzen haber! Teşkilat dizisinde iki flaş ayrılık

Yayınlanma: 02.05.2024 - 18:33

Güncelleme: 02.05.2024 - 18:33

Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yapımcılığını üstlendiği TIMS&B Productions imzalı dizi, sezon sonuna doğru önemli ayrılıklara sahne olacak.

Bu ayrılıklar arasında Selin Genç ve Tuğçe Açıkgöz gibi isimler de bulunuyor.

AYRILIKLAR DEVAM EDECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Burak Arlıel'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Teşkilat Yazı Grubu'nun kaleme aldığı dizide, Sena karakterine hayat veren Selin Genç 109. bölümde ve Gizem'i canlandıran Tuğçe Açıkgöz'ün de 110. bölümde ekibe veda ettiği öğrenildi.

Yeni sezonda dizinin hikayesi yenilenecek ve ayrılıkların etkileri devam edecek.