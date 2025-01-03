Nathan Ngoumou kimdir? Fenerbahçe'yle adı anılan Nathan Ngoumou kaç yaşında, nereli? Nathan Ngoumou hangi takımlarda oynadı?
Transfer dönemi açılmadan kadrosuna takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Nathan Ngoumou'yı gündemine aldı. Peki, Nathan Ngoumou kimdir? Fenerbahçe'yle adı anılan Nathan Ngoumou kaç yaşında, nereli? Nathan Ngoumou hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe'nin ilgilendiği Fransız futbolcu Nathan Ngoumou için transfer görüşmeleri hızlandı. Peki, Nathan Ngoumou kimdir? Fenerbahçe'yle adı anılan Nathan Ngoumou kaç yaşında, nereli? Nathan Ngoumou hangi takımlarda oynadı?
NATHAN NGOUMOU KİMDİR?
Nathan Ngoumou 14 Mart 2000 tarihinde Fransa’nın Toulouse kentinde dünyaya geldi. Etkili sağ ayağıyla dikkat çeken oyuncu sağ kanat, sol kanat ve forvet arkası olarak görev yapabiliyor.Almanya Bundesliga ekiplerinden Mönchengladbach forması giyen oyuncunun takımıyla sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek.
24 yaşındaki oyuncu bu sezon takımıyla 11 karşılaşmada süre alırken gol ve asist katkısı yapamadı.Profesyonel kariyerine Toulouse U19 takımında başlayan oyuncu B Takımı ve ardından A Takıma yükseldi. 2022-2023 sezonunda gösterdiği başarılı performansın ardından 8 milyon euro bonservis bedeliyle Mönchengladbach takımına transfer oldu.
NATHAN NGOUMOU KARİYERİ
Kanat oyuncusu genel kariyerinde 161 karşılaşmada süre alırken 26 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Bundesliga’da ise 61 maçta 6 gol ve 2 asist yaptı.
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