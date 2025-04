Yayınlanma: 01.04.2025 - 17:26

Güncelleme: 01.04.2025 - 17:26

Robbie Williams ve Muse'un İstanbul konserlerini organize eden DBL Entertainment şirketinin sahibi Abdülkadir Özkan, paylaşımlarına gelen tepkilerin ardından konserler boykot edilmeye başlandı. Sosyal medyada en fazla araştırılan konulardan biri de Muse grubu oldu. Peki, Muse nedir? Muse ne zaman kuruldu? Muse Türkiye'ye ne zaman gelecek? Muse konseri neden boykot ediliyor?

MUSE NEDİR?

Muse, 1994 yılında, İngiltere'nin güneybatısında yer alan Devon'daki Teignmouth kasabasında kurulan İngiliz rock grubu. Matthew Bellamy (solist, gitarist, piyanist, klavye, keytar), Chris Wolstenholme (bas gitarist, geri vokalist) ve Dominic Howard (baterist, perküsyon, synthesizer) olmak üzere üç kişiden oluşur. 2006 yılından beri turneler sırasında gruba Morgan Nicholls (klavye, perküsyon) da eşlik etmektedir.

MUSE'NİN ŞARKILARI NELER?

İlk stüdyo albümü Showbiz'i 1999 yılında yayımlayan grup, 2001'de Origin of Symmetry, 2003'te Absolution, 2006'da Black Holes and Revelations, 2009'da The Resistance, 2012'de The 2nd Law, 2015'te Drones ve 2018'de Simulation Theory olmak üzere toplamda 8 stüdyo albümü yayımladı. Stüdyo albümlerine ek olarak grup; 2002'de Hullabaloo Soundtrack, 2005'te Absolution Tour, 2008'de HAARP ve 2013'te Live at Rome Olympic Stadium olmak üzere 4 konser albümü piyasaya sürdü. Dokuzuncu stüdyo albümleri Will of the People 26 Ağustos 2022'de yayımlandı.

MUSE'NİN MÜZİK TARZI NEDİR?

Muse Rock temelli şarkılar yapmaktadır. Pek çok şarkısında birden fazla türü karıştırmaktadır. Denedikleri türlere örnek olarak art rock, deneysel rock, prog rock, elektronik müzik, pop rock, klasik müzik, senfonik rock ve rock opera verilebilir.

Muse'un en büyük ilham kaynakları Rage Against the Machine, Nirvana, Queen, Jimi Hendrix, Jeff Buckley ve Deftones olmuştur.