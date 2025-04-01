Yayınlanma: 01.04.2025 - 14:07

Güncelleme: 01.04.2025 - 14:07

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bazı firmalara yönelik boykot çağrısına, üniversite öğrencileri tarafından destek veriliyor. Peki, 2 Nisan satın almama boykotu nedir? 2 Nisan'daki ekonomik boykot neden yapılacak?

2 NİSAN SATIN ALMAMA BOYKOTU NEDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve görevinden uzaklaştırılarak tutuklanmasıyla hızlanan protestolar sırasında birçok üniversite öğrencisi, tepki olarak okullarda "ders boykotu"na başlamıştı.

Üniversite öğrencileri, kampüslerdeki boykotlarını ekonomik boykota taşıma kararı alarak, bayram sonrası tüketime bir günlük ara vereceklerini duyurdular. Türkiye'nin farklı illerindeki öğrenciler, "Ekonomik gücümüzü kullanıyoruz ve yarın bir günlük ekonomik boykot yapıyoruz" diyerek bu eylemi gerçekleştirecek.

2 NİSAN'DAKİ EKONOMİK BOYKOT NEDEN YAPILACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteren üniversite öğrencileri, "Ekonomik gücümüzü kullanıyoruz" diyerek 2 Nisan’da alışveriş yapmayacaklarını açıkladı. Protestolar, kampüslerden market raflarına taşındı.



EKONOMİK BOYKOT NEDİR?

Ekonomik boykot, bireylerin, grupların veya ülkelerin, belirli bir şirket, marka veya devletten ürün ve hizmet alımını kasıtlı olarak durdurması anlamına gelir. Bu tür boykotlar genellikle siyasi, ekonomik ya da etik sebeplerle gerçekleştirilir ve amacı, hedef alınan taraf üzerinde ekonomik baskı oluşturarak bir değişim sağlamaktır.