Yayınlanma: 28.03.2025 - 12:15

Güncelleme: 28.03.2025 - 12:15

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğinde değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanmasıyla yürürlüğe giren düzenlemeye göre, kıymetli madenler altın, gümüş ve platinin yanına paladyum da eklendi. Peki, Paladyum nedir, nerelerde kullanılır? Paladyum (PD) kaç TL?

PALADYUM NEDİR?

Periyodik tabloda PD simgesi ile 5. periyodun 10. grubunda yer alan elementtir. Asteroitlerden gelen pallasit minerallerinde keşfedilmiştir. Atom numarası 46'dır ve adını Pallas adlı Yunan tanrıçasından alır. Pallasit Paladyumun erime noktası 1.555 santigrat derecedir. Elementi, 1803 yılında William Hyde Wollaston keşfetmiştir. Gri-metalik renktedir.

PALADYUM NERELERDE KULLANILIR?

Paladyumun en yaygın kullanıldığı alan otomotiv sektörüdür ve araçlarda katalitik konvertöründe yer alır.

Ayrıca maden olarak alım satımı yapılır. Diş tedavisinde, kimya alanında, mücevheratta, sanayide elektrik elektronik malzemelerin üretiminde kulanılır.

PALADYUM NE KADAR?

Paladyumun gram alış fiyatı 1.199 TL, satış fiyatı ise 1.210 TL'dir.