Müslüm Gürses kimdir? Ne zaman vefat etti, hastalığı neydi? İşte hayat hikayesi

03 Mart 2022 Perşembe, 12:38

Arabesk müzikte 'Baba' lakabıyla anılan Müslüm Gürses, özellikle 90'lı yıllarda hayranlarının kendini jiletlemesiyle uzun yıllar kamuoyu gündemini meşgul etti. Hayatının son döneminde arabesk müzikten uzaklaştığı yönündeki eleştirilere şöyle yanıt verdi: "Son günlerde arabesk mevzularında 'deiğişime uğradı' gibi görüşler türedi. Biz değişmedik...Özümüzde aynıyız. Ufak tefek altyapı hadisesinde farklılık göründüyse de biz özümüzü muhafaza ediyoruz. Müsterih olsunlar, bir yere kaybolmadık. Tarzımızdan uzaklaşmak gibi bir gayretimiz, çabamız olmadı, olmaz da. Biz o pop şarkıları kendimize has bir şekilde okuyoruz. Herkes müsterih olsun."

MÜSLÜM GÜRSES'İN HAYATI

7 Mayıs 1953 tarihinde Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinin Fıstıközü köyünde dünyaya geldi. Müslüm Gürses'in gerçek adı Müslüm Akbaş'tır.

Babası Mehmet Akbaş, annesi Emine Akbaş'tı. Zeyno ve Ahmet isimlerinde iki kardeşi olan Müslüm Gürses'in babası çiftçilikle uğraşıyordu ve bağlama çalıyordu.

Çocukluğunun ilk yılları Şanlıurfa'da geçen Müslüm Gürses, 3 yaşındayken ekonomik nedenlerden dolayı ailesiyle Adana'ya yerleşti. Terzi çıraklığı yaptı, kunduracılık yaptı. 29 Mayıs 1969 günü babası, annesini öldürerek cezaevine girdi. Annesinin acısı geçmeden kardeşi de erken yaşta hayatını kaybetti. Yaşanan kayıplar Müslüm Gürses'i içe dönük, kimseyle konuşmayan sadece müzikle ilgilenen biri haline getirdi. Bu dönemde yaşadığı kötü anıları, daha sonra şarkılarına yansıttı.

BABASI, UYURKEN SAÇLARINI KESTİ

İlkokuldan mezun olduktan sonra eğitim hayatına devam etmedi. 1968 yılında 14 yaşındayken Adana Aile Çay Bahçesi'nde düzenlenen yarışmaya katılmak istedi ancak babası Mehmet Akbaş karşı çıktı. Bu konuda taviz vermeyen Müslüm Gürses, yarışma için kendisine bit pazarından kıyafet aldı. Yarışmadan bir gün önce uyurken babası saçlarını kesti. Buna rağmen ses yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Bu yarışmadan sonra 'Gürses' soyadını kullanmaya başladı.

Müslüm Gürses kendisine yapılan teklifle çay bahçesinde kısa bir süre sahneye çıktı fakat asıl mesleği olan terziliğe geri dönmek zorunda kaldı. Bir gün Mehmet adındaki arkadaşı, bir gazinonun assolisti olan Sadık Altınmeşe'nin rahatsızlanmasından dolayı onun yerine çıkması için Müslüm Gürses'e teklifte bulundu. Gösterdiği müthiş performanstan sonra mikrofonu elinden hiç bırakmadı. Bu olay terzihane de çalışırken söylediği, 'Talih Kuşu Bir Günde Şaşırır Bize Konar' şarkısıyla özdeşleşir. Büyük çıkış yakalayan şarkıcı, 1968 yılında albüm yapmak için İstanbul'a geldi. 'Emmioğlu/Ovada Taşa Basma' adlı plağı 300 bin satış yaparak o dönem için büyük başarı kaydetti.

KAZADAN SONRA KONUŞMA YETİSİ YAVAŞLADI

Gün geçtikçe tanınan Müslüm Gürses, şöhretinin ilk yıllarında çıktığı Anadolu turnesi sırasında büyük bir kaza geçirdi. Tarsus-Adana yolunda şoförün uyuya kalması sonucu arabası paramparça oldu ve şoförü hayatını kaybetti. Alın kemiği kırılan Müslüm Gürses'i doktorlar öldü diye morga kaldırdı. Gözlerini açıp hareket etmesi üzerine yaşadığı fark edildi ve ameliyata alındı. Bu kaza tüm hayatını değiştirdi. Koku alma yetisi, duyme yeteneği azaldı, konuşması yavaşladı. Hatta başına alınan en ufak darbede kör kalma tehlikesiyle hayatını sürdürdü.

Geçirdiği kazanın ardından müziği bırakmayan usta sanatçı, kaza sonrası çıkardığı 'Özür Diliyorum Senden', 'İsyankar', 'Ben İnsan Değil miyim?' gibi albümlerle çıkışını sürdürdü. Zamanla arabesk müziğin güçlü seslerinden biri oldu.

1982 yılında Malatya turnesinde tanıştığı oyuncu Muhterem Nur ile 1985 yılında evlendi. Tanıştıklarında Müslüm Gürses 32 yaşında, Muhterem Nur 53 yaşındaydı.

HAYRANLARI KENDİLERİNİ JİLETLEDİ

90'lı yılların başında gördüğü büyük ilgi üzerine ortaya çıkan 'Müslümcüler' fanatik kitlesi, şarkıcının konserlerinde hayata duyulan öfke ve ayrılık acısı gibi nedenlerle kendilerine jiletleyerek zarar vermesi, kamuoyunda uzun süre gündem oldu. Gürses bir gün Bursa'da verdiği konserde kendisine aşırı sevgi duymasından dolayı hayranı tarafından bıçaklandı. Daha sonra Gürses kendisini bıçaklayan hayranından şikayetçi olmadı ve affetti.

Arabeskin içinde bir alt kültür olarak kendini var eden bu durum, Müslüm Gürses şarkılarına olan ilgiyi artırdı. 90'lı yılların sonlarına doğru şarkıcının konserlerinde gerçekleşen ve ayini andıran bu görüntüler antipatik hale geldi. Ünlü şarkıcı, o dönem lüks bir teknede klip çekimi gerçekleştirmesi, hayran kitlesine ters geldi. Müslüm Gürses 15 yıl boyunca albümlerini çıkarttığı Elanor Plak firmasıyla da yollarını ayırdı.

Az konuşan ve ekranlarda pek fazla görünmeyen sanatçı, zaman içinde medyada daha fazla yer almaya başladı. Bu değişim rüzgarları Müslüm Gürses'in müzisyen kimliğine de yansıdı. Nilüfer'in 'Olmadı Yar' isimli şarkısını yorumlayarak bu değişimin ilk sinyallerini veren ünlü şarkıcı, Teoman'ın 'Paramparça' ve Tarkan'ın 'İkimizin Yerine' adlı çalışmalarını da seslendirdi.

MÜSLÜM GÜRSES'İN VEFATI

18 Kasım 2012 tarihinde by-pass ameliyatı sonrası akciğer, bağırsak sorunları ve karaciğer böbrek yetmezliği sorunları yaşamaya başlaya Müslüm Gürses, 4 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra 3 Mart 2013 günü İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi, İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

MÜSLÜM GÜRSES'İN VASİYETİ

Müslüm Gürses filminin çekilmemesini vasiyet etti. Biyografisini film haline getirmek isteyenleri her defasında reddetti. 2007 yılında ise bir film teklifini kabul etti fakat çekimlerin başlamasına birkaç ay kala, babası Mehmet Akbaş'ın annesi Emine Akbaş'ı öldürmesinin de filmde yer alacağına dair haberler çıkmasına kızarak finalde kendisinin de görüneceği filmi iptal etti.

Aile içinde yaşanan dramın beyaz perdeye yansımamasını isteyen Gürses, Muhterem Nur'a sık sık "Bana bir şey olursa hayatımın filme çekilmesine izin verme" dedi. Gürses ölümünden önce gelen yeni teklifler üzerine Nur'a filminin çekilmemesini vasiyet etti.

Mustafa Uslu'nun yapımcılığını üstlendiği Müslüm Gürses'in hayatını konu alan 'Müslüm' filmi, 26 Ekim 2018 günü vizyona girdi. Filmde usta ismin gençliğini Şahin Kendirci, yetişkinliğini ise Timuçin Esen oynadı. Müslüm filmi 6.5 milyona yakın seyredilerek Türkiye'de tüm zamanların en çok izlenen 5. filmi oldu.

MÜSLÜM GÜRSES ALBÜMLERİ

1975 - Müslüm Gürses 1

1976 - Müslüm Gürses 2

1977 - Müslüm Gürses 3

1978 - Müslüm Gürses 4

1979 - Gazla Şoför

1979 - Merhamet Dileme Benden

1979 - Bağrıyanık

1980 - Esrarlı Gözler

1981 - Mutlu Ol Yeter

1982 - Tanrı İstemezse

1983 - Anlatamadım

1983 - Müzik Ziyafeti

1984 - Yaranamadım

1985 - Güldür Yüzümü

1986 - Sevda Yolu

1986 - Küskünüm

1986 - Yıkıla Yıkıla

1987 - Gitme

1987 - Talihsizler

1987 - Dünden Bugüne Anılarımla

1988 - Aldatılanlar

1988 - Dertler İnsanı

1988 - Maziden Bir Demet

1988 - Vefasız Alem

1989 - Bir Fırtına Kopacak

1989 - Bir Kadeh Daha Ver

1989 - Mahsun Kul

1990 - Müslüm Gürses Konseri

1990 - Güle Güle Git

1990 - Benim Kaderim / Arkadaş Kurbanıyım

1990 - Meyhaneci / Kırık Sazım

1990 - Hüzünlü Günler

1991 - Bir De Benden Dinleyin

1991 - Sen Neredesin Ben Neredeyim

1991 - Yüreğimden Vurdun Beni

1991 - Her Şey Yalan

1992 - Müslümce'92

1992 - Zalim (Bir Bilebilsen)

1993 - Dağlarda Kar Olsaydım

1994 - İnsaf / Kahire Resitali

1994 - Senden Vazgeçmem

1995 - Bir Avuç Gözyaşı / Tövbe Etmek

1995 - Benim Meselem

1996 - Topraktan Bedene / İsyanım Var

1997 - Nerelerdesin?

1997 - Sultanım

1997 - Usta / Ne Yazar

1998 - Müslüm Gürses Klasikleri

1999 - Garipler

1999 - Vay Canım

1999 - Arkadaşım

2000 - Zavallım

2000 - Biz Babadan Böyle Gördük

2001 - Müslüm'ce Türküler 2001

2001 - Dünya Yalan

2001 - Sadece (Türk Sanat Müziği)

2002 - Paramparça

2002 - Müslüm Baba ile Yolculuk

2002 - Açık Hava Konserleri 1

2002 - Açık Hava Konserleri 2

2002 - Açık Hava Konserleri 3

2003 - Kaçamam Ki Kaderimden / Yanlış Yaptın

2003 - İkimizin Yerine

2003 - Yanarım

2004 - Neredesin Firuze (Single)

2004 - Uyanma Zamanı / Kıyak Bitti

2004 - Söz Vermiş Şarkılar

2005 - Bakma

2005 - Ayrılık Acı Bir Şey

2006 - Gönül Teknem / Sen Olmayınca

2006 - Aşk Tesadüfleri Sever

2009 - Sandık

2010 - Yalan Dünya

2010 - Kalbim

2011 - Kızılbaş 2

2012 - Labirent

2013 - Kamyoncunun Şarkısı

2013 - Veda - Ervah-ı Ezelde

2013 - Onurlu Yıllar (25. Yıl Onur Akın Şarkıları)

2014 - Benden Bu Kadar / Son Şarkılarım

2017 - Mahzendeki Şarkılar

2019 - Mahzendeki Şarkılar 2

MÜSLÜM GÜRSES 45'LİK PLAKLARI

1968 - Emmioğlu / Ovada Taşa Basma

1968 - Duman Dumana / Aşk Olmaz Olsun

1968 - Aşkı Senden Öğrendim / Aylar Geçiyor Sensiz

1968 - Gözümde Yaşlar Dinmiyor / Altın Kafestir Benim Durağım

1969 - Giyin Kuşan Selvi Boylum / Hayatımı Sen Mahvettin

1969 - Gitme Gel Gel / Haram Aşk

1969 - Sevda Yüklü Kervanlar (Gazelli) / Vurma Güzel Vurma

1969 - Gezdim Dolaştım Gurbet Elleri / Özür Diliyorum Senden

1969 - Rakı Şarap Farketmez / Bir Fincan Kahve Olsam

1969 - Söyle Doktor / O Yeşil Gözlerin

1969 - Sevgilim Perisin / Düştüm Senin Aşkına

1970 - Aşk Gölü / Beni Ağlatanlar

1970 - Gönlümde Çiçekler / Günahım Dünyaya Sığmaz

1970 - Altın Kafes / Gözleri Belalı

1970 - Yalvarırım Felek Tutmaz / Yeter Tanrım Yeter

1970 - Nasıl Özür Dileyim / Genç Yaşımda

1970 - Ulu Tanrım Bu Ne Çile / Pişman Değilim

1970 - Bu Nasıl Dert / Teşekkür Ediyorum

1970 - Ağlayanlara Gülünmez / Aşk Bilmecesi

1971 - Eştiğin Kuyuya Düştün / Kurban Olduğum

1971 - Bilmeyerek Kırdım Seni / İç Bir Kahve Sigara

1971 - Bir Dilim Beyaz Peynir / Sensiz Geceler

1971 - Çivi Çiviyi Söker / Karşılıksız Sevenler

1971 - Ben İnsan Değil Miyim / Seni Sevmek İçin Ölmek mi Lazım

1971 - Ne Geçti Eline (Gazelli) / Bir Lokma Ekmek

1971 - Adam Mı Oldun / Bal Mısın Şeker misin

1972 - Sen Yoksun Diye / Bu Kadar İşkence Günah

1972 - Günahkar Mı Doğdum Bilmem / Kederliyim İçiyorum

1972 - Çilekeş (Yaşamak İstemiyorum) / Bu Günün Yarını Var

1973 - Kaybolan Günler / Yarap Al Canımı

1973 - Ümit Dünyası / Aşkı Seninle Tattı Bu Gönül

1973 - Hayat Bir Kumarhane / Son Dileğim

1974 - Hasret Rüzgarı / İnsafa Gel İnsafa

1974 - Mahzun / Ümit Ver Artık

1975 - Kaderde Varmış Ayrılmak / Kaderimin Zulmü

1975 - Ah (Gel De İçme) / Ölüyorum Kederimden

1977 - Mimar / Of Yarap

1977 - İçiyorsam Sebebi Var (Böylesine) / Sevenler Acısın

1977 - Sevmezsen Olmuyor / Yalvarış

1978 - Dünya Ne Hale Gelmiş / İsyankar

1979 - Sevenler Anlar / İntizar / Hüdai Tanımasa İdim (İsyankar Filminin Unutulmaz Şarkıları)

2020 - Izdırap Yükümdür / Sahte Aşkına Elveda

MÜSLÜM GÜRSES FİLMLERİ

1979 - İsyankar

1980 - Bağrıyanık

1980 - Kul Sevdası

1980 - Zeytin Gözlüm

1981 - Mutlu Ol Yeter

1981 - İtirazım Var

1983 - Anlatamadım

1984 - Ağlattı Kader

1984 - Bir Yıldız Doğuyor

1984 - Çare Sende Allah'ım

1984 - Garibanlar

1984 - Sev Yeter

1984 - Yalan Dünya

1985 - Güldür Yüzümü

1985 - İkizler

1985 - Kul Kuldan Beter

1985 - Yaranamadım

1985 - Oğlum

1986 - Beleşçiler

1986 - Çığlık

1986 - Seher Vakti

1986 - Töre

1986 - Yıkıla Yıkıla

1986 - Kader Rüzgarı

1986 - Kısmetin En Güzeli

1986 - Küskünüm

1987 - Hasret

1987 - Talihsizler

1990 - Yalnızlık Korkusu - Sarhoşum

1990 - Dertler İnsanı

1990 - Dünya Boştur

1997 - Sevmemeli

2002 - Bir Akıllı Bir Deli

2002 - Muhabbet Kuşları

2002 - Ömerçip

2005 - Balans ve Manevra

2006 - Amerikalılar Karadeniz'de 2

2008 - Esrarlı Gözler

2011 - Şov Bizinıs

MÜSLÜM GÜRSES TV PROGRAMLARI

1995 - Bir Sessiz Adam

2001 - Müslüm & Yunus Show

2008 - Baba Show