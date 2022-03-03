Müslüm Gürses kimdir? Ne zaman vefat etti, hastalığı neydi? İşte hayat hikayesi
İlk 45'lik plak albümünü 'Emmioğlu / Ovada Taşa Basma' adıyla 1968 yılında çıkaran Müslüm Gürses, 1979 yılında ilk defa 'İsyankar' filmiyle kamera karşısına geçti. 1982 yılında çıktığı Malatya turnesinde, hiçbir filmini kaçırmadığı ve büyük bir hayranlık duyduğu aktris Muhterem Nur ile karşılaşan Müslüm Gürses, 1985 yılında nikah masasına oturdu. İşte, Müslüm Gürses biyografisi...
Arabesk müzikte 'Baba' lakabıyla anılan Müslüm Gürses, özellikle 90'lı yıllarda hayranlarının kendini jiletlemesiyle uzun yıllar kamuoyu gündemini meşgul etti. Hayatının son döneminde arabesk müzikten uzaklaştığı yönündeki eleştirilere şöyle yanıt verdi: "Son günlerde arabesk mevzularında 'deiğişime uğradı' gibi görüşler türedi. Biz değişmedik...Özümüzde aynıyız. Ufak tefek altyapı hadisesinde farklılık göründüyse de biz özümüzü muhafaza ediyoruz. Müsterih olsunlar, bir yere kaybolmadık. Tarzımızdan uzaklaşmak gibi bir gayretimiz, çabamız olmadı, olmaz da. Biz o pop şarkıları kendimize has bir şekilde okuyoruz. Herkes müsterih olsun."
MÜSLÜM GÜRSES'İN HAYATI
7 Mayıs 1953 tarihinde Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinin Fıstıközü köyünde dünyaya geldi. Müslüm Gürses'in gerçek adı Müslüm Akbaş'tır.
Babası Mehmet Akbaş, annesi Emine Akbaş'tı. Zeyno ve Ahmet isimlerinde iki kardeşi olan Müslüm Gürses'in babası çiftçilikle uğraşıyordu ve bağlama çalıyordu.
Çocukluğunun ilk yılları Şanlıurfa'da geçen Müslüm Gürses, 3 yaşındayken ekonomik nedenlerden dolayı ailesiyle Adana'ya yerleşti. Terzi çıraklığı yaptı, kunduracılık yaptı. 29 Mayıs 1969 günü babası, annesini öldürerek cezaevine girdi. Annesinin acısı geçmeden kardeşi de erken yaşta hayatını kaybetti. Yaşanan kayıplar Müslüm Gürses'i içe dönük, kimseyle konuşmayan sadece müzikle ilgilenen biri haline getirdi. Bu dönemde yaşadığı kötü anıları, daha sonra şarkılarına yansıttı.
BABASI, UYURKEN SAÇLARINI KESTİ
İlkokuldan mezun olduktan sonra eğitim hayatına devam etmedi. 1968 yılında 14 yaşındayken Adana Aile Çay Bahçesi'nde düzenlenen yarışmaya katılmak istedi ancak babası Mehmet Akbaş karşı çıktı. Bu konuda taviz vermeyen Müslüm Gürses, yarışma için kendisine bit pazarından kıyafet aldı. Yarışmadan bir gün önce uyurken babası saçlarını kesti. Buna rağmen ses yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Bu yarışmadan sonra 'Gürses' soyadını kullanmaya başladı.
Müslüm Gürses kendisine yapılan teklifle çay bahçesinde kısa bir süre sahneye çıktı fakat asıl mesleği olan terziliğe geri dönmek zorunda kaldı. Bir gün Mehmet adındaki arkadaşı, bir gazinonun assolisti olan Sadık Altınmeşe'nin rahatsızlanmasından dolayı onun yerine çıkması için Müslüm Gürses'e teklifte bulundu. Gösterdiği müthiş performanstan sonra mikrofonu elinden hiç bırakmadı. Bu olay terzihane de çalışırken söylediği, 'Talih Kuşu Bir Günde Şaşırır Bize Konar' şarkısıyla özdeşleşir. Büyük çıkış yakalayan şarkıcı, 1968 yılında albüm yapmak için İstanbul'a geldi. 'Emmioğlu/Ovada Taşa Basma' adlı plağı 300 bin satış yaparak o dönem için büyük başarı kaydetti.
KAZADAN SONRA KONUŞMA YETİSİ YAVAŞLADI
Gün geçtikçe tanınan Müslüm Gürses, şöhretinin ilk yıllarında çıktığı Anadolu turnesi sırasında büyük bir kaza geçirdi. Tarsus-Adana yolunda şoförün uyuya kalması sonucu arabası paramparça oldu ve şoförü hayatını kaybetti. Alın kemiği kırılan Müslüm Gürses'i doktorlar öldü diye morga kaldırdı. Gözlerini açıp hareket etmesi üzerine yaşadığı fark edildi ve ameliyata alındı. Bu kaza tüm hayatını değiştirdi. Koku alma yetisi, duyme yeteneği azaldı, konuşması yavaşladı. Hatta başına alınan en ufak darbede kör kalma tehlikesiyle hayatını sürdürdü.
Geçirdiği kazanın ardından müziği bırakmayan usta sanatçı, kaza sonrası çıkardığı 'Özür Diliyorum Senden', 'İsyankar', 'Ben İnsan Değil miyim?' gibi albümlerle çıkışını sürdürdü. Zamanla arabesk müziğin güçlü seslerinden biri oldu.
1982 yılında Malatya turnesinde tanıştığı oyuncu Muhterem Nur ile 1985 yılında evlendi. Tanıştıklarında Müslüm Gürses 32 yaşında, Muhterem Nur 53 yaşındaydı.
HAYRANLARI KENDİLERİNİ JİLETLEDİ
90'lı yılların başında gördüğü büyük ilgi üzerine ortaya çıkan 'Müslümcüler' fanatik kitlesi, şarkıcının konserlerinde hayata duyulan öfke ve ayrılık acısı gibi nedenlerle kendilerine jiletleyerek zarar vermesi, kamuoyunda uzun süre gündem oldu. Gürses bir gün Bursa'da verdiği konserde kendisine aşırı sevgi duymasından dolayı hayranı tarafından bıçaklandı. Daha sonra Gürses kendisini bıçaklayan hayranından şikayetçi olmadı ve affetti.
Arabeskin içinde bir alt kültür olarak kendini var eden bu durum, Müslüm Gürses şarkılarına olan ilgiyi artırdı. 90'lı yılların sonlarına doğru şarkıcının konserlerinde gerçekleşen ve ayini andıran bu görüntüler antipatik hale geldi. Ünlü şarkıcı, o dönem lüks bir teknede klip çekimi gerçekleştirmesi, hayran kitlesine ters geldi. Müslüm Gürses 15 yıl boyunca albümlerini çıkarttığı Elanor Plak firmasıyla da yollarını ayırdı.
Az konuşan ve ekranlarda pek fazla görünmeyen sanatçı, zaman içinde medyada daha fazla yer almaya başladı. Bu değişim rüzgarları Müslüm Gürses'in müzisyen kimliğine de yansıdı. Nilüfer'in 'Olmadı Yar' isimli şarkısını yorumlayarak bu değişimin ilk sinyallerini veren ünlü şarkıcı, Teoman'ın 'Paramparça' ve Tarkan'ın 'İkimizin Yerine' adlı çalışmalarını da seslendirdi.
MÜSLÜM GÜRSES'İN VEFATI
18 Kasım 2012 tarihinde by-pass ameliyatı sonrası akciğer, bağırsak sorunları ve karaciğer böbrek yetmezliği sorunları yaşamaya başlaya Müslüm Gürses, 4 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra 3 Mart 2013 günü İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi, İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
MÜSLÜM GÜRSES'İN VASİYETİ
Müslüm Gürses filminin çekilmemesini vasiyet etti. Biyografisini film haline getirmek isteyenleri her defasında reddetti. 2007 yılında ise bir film teklifini kabul etti fakat çekimlerin başlamasına birkaç ay kala, babası Mehmet Akbaş'ın annesi Emine Akbaş'ı öldürmesinin de filmde yer alacağına dair haberler çıkmasına kızarak finalde kendisinin de görüneceği filmi iptal etti.
Aile içinde yaşanan dramın beyaz perdeye yansımamasını isteyen Gürses, Muhterem Nur'a sık sık "Bana bir şey olursa hayatımın filme çekilmesine izin verme" dedi. Gürses ölümünden önce gelen yeni teklifler üzerine Nur'a filminin çekilmemesini vasiyet etti.
Mustafa Uslu'nun yapımcılığını üstlendiği Müslüm Gürses'in hayatını konu alan 'Müslüm' filmi, 26 Ekim 2018 günü vizyona girdi. Filmde usta ismin gençliğini Şahin Kendirci, yetişkinliğini ise Timuçin Esen oynadı. Müslüm filmi 6.5 milyona yakın seyredilerek Türkiye'de tüm zamanların en çok izlenen 5. filmi oldu.
MÜSLÜM GÜRSES ALBÜMLERİ
1975 - Müslüm Gürses 1
1976 - Müslüm Gürses 2
1977 - Müslüm Gürses 3
1978 - Müslüm Gürses 4
1979 - Gazla Şoför
1979 - Merhamet Dileme Benden
1979 - Bağrıyanık
1980 - Esrarlı Gözler
1981 - Mutlu Ol Yeter
1982 - Tanrı İstemezse
1983 - Anlatamadım
1983 - Müzik Ziyafeti
1984 - Yaranamadım
1985 - Güldür Yüzümü
1986 - Sevda Yolu
1986 - Küskünüm
1986 - Yıkıla Yıkıla
1987 - Gitme
1987 - Talihsizler
1987 - Dünden Bugüne Anılarımla
1988 - Aldatılanlar
1988 - Dertler İnsanı
1988 - Maziden Bir Demet
1988 - Vefasız Alem
1989 - Bir Fırtına Kopacak
1989 - Bir Kadeh Daha Ver
1989 - Mahsun Kul
1990 - Müslüm Gürses Konseri
1990 - Güle Güle Git
1990 - Benim Kaderim / Arkadaş Kurbanıyım
1990 - Meyhaneci / Kırık Sazım
1990 - Hüzünlü Günler
1991 - Bir De Benden Dinleyin
1991 - Sen Neredesin Ben Neredeyim
1991 - Yüreğimden Vurdun Beni
1991 - Her Şey Yalan
1992 - Müslümce'92
1992 - Zalim (Bir Bilebilsen)
1993 - Dağlarda Kar Olsaydım
1994 - İnsaf / Kahire Resitali
1994 - Senden Vazgeçmem
1995 - Bir Avuç Gözyaşı / Tövbe Etmek
1995 - Benim Meselem
1996 - Topraktan Bedene / İsyanım Var
1997 - Nerelerdesin?
1997 - Sultanım
1997 - Usta / Ne Yazar
1998 - Müslüm Gürses Klasikleri
1999 - Garipler
1999 - Vay Canım
1999 - Arkadaşım
2000 - Zavallım
2000 - Biz Babadan Böyle Gördük
2001 - Müslüm'ce Türküler 2001
2001 - Dünya Yalan
2001 - Sadece (Türk Sanat Müziği)
2002 - Paramparça
2002 - Müslüm Baba ile Yolculuk
2002 - Açık Hava Konserleri 1
2002 - Açık Hava Konserleri 2
2002 - Açık Hava Konserleri 3
2003 - Kaçamam Ki Kaderimden / Yanlış Yaptın
2003 - İkimizin Yerine
2003 - Yanarım
2004 - Neredesin Firuze (Single)
2004 - Uyanma Zamanı / Kıyak Bitti
2004 - Söz Vermiş Şarkılar
2005 - Bakma
2005 - Ayrılık Acı Bir Şey
2006 - Gönül Teknem / Sen Olmayınca
2006 - Aşk Tesadüfleri Sever
2009 - Sandık
2010 - Yalan Dünya
2010 - Kalbim
2011 - Kızılbaş 2
2012 - Labirent
2013 - Kamyoncunun Şarkısı
2013 - Veda - Ervah-ı Ezelde
2013 - Onurlu Yıllar (25. Yıl Onur Akın Şarkıları)
2014 - Benden Bu Kadar / Son Şarkılarım
2017 - Mahzendeki Şarkılar
2019 - Mahzendeki Şarkılar 2
MÜSLÜM GÜRSES 45'LİK PLAKLARI
1968 - Emmioğlu / Ovada Taşa Basma
1968 - Duman Dumana / Aşk Olmaz Olsun
1968 - Aşkı Senden Öğrendim / Aylar Geçiyor Sensiz
1968 - Gözümde Yaşlar Dinmiyor / Altın Kafestir Benim Durağım
1969 - Giyin Kuşan Selvi Boylum / Hayatımı Sen Mahvettin
1969 - Gitme Gel Gel / Haram Aşk
1969 - Sevda Yüklü Kervanlar (Gazelli) / Vurma Güzel Vurma
1969 - Gezdim Dolaştım Gurbet Elleri / Özür Diliyorum Senden
1969 - Rakı Şarap Farketmez / Bir Fincan Kahve Olsam
1969 - Söyle Doktor / O Yeşil Gözlerin
1969 - Sevgilim Perisin / Düştüm Senin Aşkına
1970 - Aşk Gölü / Beni Ağlatanlar
1970 - Gönlümde Çiçekler / Günahım Dünyaya Sığmaz
1970 - Altın Kafes / Gözleri Belalı
1970 - Yalvarırım Felek Tutmaz / Yeter Tanrım Yeter
1970 - Nasıl Özür Dileyim / Genç Yaşımda
1970 - Ulu Tanrım Bu Ne Çile / Pişman Değilim
1970 - Bu Nasıl Dert / Teşekkür Ediyorum
1970 - Ağlayanlara Gülünmez / Aşk Bilmecesi
1971 - Eştiğin Kuyuya Düştün / Kurban Olduğum
1971 - Bilmeyerek Kırdım Seni / İç Bir Kahve Sigara
1971 - Bir Dilim Beyaz Peynir / Sensiz Geceler
1971 - Çivi Çiviyi Söker / Karşılıksız Sevenler
1971 - Ben İnsan Değil Miyim / Seni Sevmek İçin Ölmek mi Lazım
1971 - Ne Geçti Eline (Gazelli) / Bir Lokma Ekmek
1971 - Adam Mı Oldun / Bal Mısın Şeker misin
1972 - Sen Yoksun Diye / Bu Kadar İşkence Günah
1972 - Günahkar Mı Doğdum Bilmem / Kederliyim İçiyorum
1972 - Çilekeş (Yaşamak İstemiyorum) / Bu Günün Yarını Var
1973 - Kaybolan Günler / Yarap Al Canımı
1973 - Ümit Dünyası / Aşkı Seninle Tattı Bu Gönül
1973 - Hayat Bir Kumarhane / Son Dileğim
1974 - Hasret Rüzgarı / İnsafa Gel İnsafa
1974 - Mahzun / Ümit Ver Artık
1975 - Kaderde Varmış Ayrılmak / Kaderimin Zulmü
1975 - Ah (Gel De İçme) / Ölüyorum Kederimden
1977 - Mimar / Of Yarap
1977 - İçiyorsam Sebebi Var (Böylesine) / Sevenler Acısın
1977 - Sevmezsen Olmuyor / Yalvarış
1978 - Dünya Ne Hale Gelmiş / İsyankar
1979 - Sevenler Anlar / İntizar / Hüdai Tanımasa İdim (İsyankar Filminin Unutulmaz Şarkıları)
2020 - Izdırap Yükümdür / Sahte Aşkına Elveda
MÜSLÜM GÜRSES FİLMLERİ
1979 - İsyankar
1980 - Bağrıyanık
1980 - Kul Sevdası
1980 - Zeytin Gözlüm
1981 - Mutlu Ol Yeter
1981 - İtirazım Var
1983 - Anlatamadım
1984 - Ağlattı Kader
1984 - Bir Yıldız Doğuyor
1984 - Çare Sende Allah'ım
1984 - Garibanlar
1984 - Sev Yeter
1984 - Yalan Dünya
1985 - Güldür Yüzümü
1985 - İkizler
1985 - Kul Kuldan Beter
1985 - Yaranamadım
1985 - Oğlum
1986 - Beleşçiler
1986 - Çığlık
1986 - Seher Vakti
1986 - Töre
1986 - Yıkıla Yıkıla
1986 - Kader Rüzgarı
1986 - Kısmetin En Güzeli
1986 - Küskünüm
1987 - Hasret
1987 - Talihsizler
1990 - Yalnızlık Korkusu - Sarhoşum
1990 - Dertler İnsanı
1990 - Dünya Boştur
1997 - Sevmemeli
2002 - Bir Akıllı Bir Deli
2002 - Muhabbet Kuşları
2002 - Ömerçip
2005 - Balans ve Manevra
2006 - Amerikalılar Karadeniz'de 2
2008 - Esrarlı Gözler
2011 - Şov Bizinıs
MÜSLÜM GÜRSES TV PROGRAMLARI
1995 - Bir Sessiz Adam
2001 - Müslüm & Yunus Show
2008 - Baba Show
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