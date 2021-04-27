Müslüm Gürses anısına Sedat Peker tehdidi

27 Nisan 2021 Salı, 10:15

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış pehlivan, "Arka Bahçe" adlı köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Barış Pehlivan, bugünkü yazısında, geçen günlerde operasyon düzenlenen Sedat Peker ile ilgili gizli tutulan olayı yazdı.

Yazının ilk bölümünde yer alan haberde, Doğan Kitap tarafından yayımlanan Muhterem Nur'un "Ömrümce Ağladım" adlı kitabında yer alan bir kısmın Sedat Peker'i rahatsız etmesi nedeniyle Peker'in adamlarının yayınevini bastığı anlatıldı.

Barış Pehlivan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Masada iki kitap...

İkisinin de adı aynı, yazarı aynı, konusu aynı.

Ancak birinin içindeki iki paragraf diğerinde yok. Silindi.

Gelin, sır gibi saklanan bir lekeyi görün...

2017 yılıydı. Gazeteci Gülşen İşeri, “Ömrümce Ağladım” adlı kitabı yazdı. Kitapta hem oyuncu Muhterem Nur’un hayatı hem de eşi Müslüm Gürses’in bilinmeyenleri anlatılıyordu. Büyük ilgi gördü, çok konuşuldu.

Bir gün...

Yayıncı Doğan Kitap, silahlı kişiler tarafından basıldı.

"Kendilerini 'Sedat Peker’in adamları' diye tanıttılar. Kitapta yer alan şu küçük Müslüm Gürses anısından rahatsızdılar:

'Sadece halk değil, önemli kişiler de ‘Baba’ diyerek elini öpüyordu. Onlardan biri, bir davette Müslüm Gürses’in yanına gelmişti, yanında da korumalar vardı. Müslüm Gürses şaşırdı, eğilip ‘Baba’ diyerek elini öptü Gürses’in bu meçhul kişi, sonra da uzaklaştı adamlarıyla...

Müslüm Gürses, Nevzat Bey’e dönüp ‘Kim bu lavuk, tanımadım’ diye sordu. Nevzat Bey de ‘Sedat Peker abi’ dedi. Müslüm Gürses gülmeye başladı, ‘Öyle mi, ayıp ettik adama!’'

Yayınevini basan kişiler 'Reis kimsenin elini öpmez. Peker’i küçük düşürdünüz' dedi. Ve hemen arkasından tehdit geldi: '15 gün içinde gereğini yapmazsanız, biz yapacağız!'

Yazar Gülşen İşeri’nin oturduğu evin adresini yayınevi yetkililerine söylediler. Evet, popüler tarihten gülümseten bir anekdot, yazarın ölümle tehdit edilmesine varmıştı.

Sonunda ne mi oldu?

Yayınevi tüm piyasadan “Ömrümce Ağladım” kitabını geri çekme kararı aldı. Toplatılan kitaplar imha edildi. Tanıklarının aktardığı o iki paragraf kitaptan çıkarıldı. Sansürlenmiş yeni baskı okurla buluştu.

Konuyla ilgili görüştüğüm Doğan Kitap Yayın Yönetmeni Cem Erciyes, “Biz aslında Muhterem Nur’un da isteğini yerine getirdik, böyle yaparak. Kendisi vefat ettiği için daha fazla konuşmak istemiyorum” dedi.

Şimdi...

Hani bugün Sedat Peker’e operasyon yapılıyor ya...

Aynı kişi devlet tarafından makbul göründüğü günlerde böylesine utançlar da yaşandı. Bir kitap sessiz sedasız yok edildi.

O sessizliği, bu satırlarla yırtmak istedim."