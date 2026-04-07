Mustafa Ceceli kimdir? Mustafa Ceceli kaç yaşında, nereli? Mustafa Ceceli neden gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan "uyuşturucu" operasyonları kapsamında şarkıcı Mustafa Ceceli gözaltına alındı. Peki, Mustafa Ceceli kimdir? Mustafa Ceceli neden gözaltına alındı?

MUSTAFA CECELİ KİMDİR?

Mustafa Ceceli, 2 Kasım 1980 tarihinde Ankara’da doğdu. Türk şarkıcı, aranjör ve albüm yapımcısıdır.

Hayatı ve Eğitimi

Çankırılı bir baba ile Romanya göçmeni bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi. Müziğe olan ilgisi küçük yaşlarda fark edildi. 6 yaşında piyano ile tanıştı ve iki yıl piyano eğitimi aldı. 8 yaşında TRT’de yayınlanan “Köy Doktoru” adlı dizide rol aldı. Daha sonra UNICEF için hazırlanan “Can Suyu” adlı filmde oynadı.

Lise yıllarında amatör olarak müzik düzenlemeleri yaptı. Ankara Üniversitesi Veteriner Hekimliği bölümünü kazandı ancak üçüncü yılında yeniden üniversite sınavına girerek Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nü kazandı ve İstanbul’a yerleşti.

Kariyer Başlangıcı

2003 yılında profesyonel aranjörlük kariyerine başladı. Merih Ermakastar’ın şarkılarına düzenlemeler yaptıktan sonra Ozan Doğulu ile tanıştı ve Kenan Doğulu’nun “Aklım Karıştı” şarkısının düzenlemesini yaptı. Sezen Aksu ile çalışmaya başladı ve hem albümlerinde hem de sahnede eşlik etti.

Tarkan, Ajda Pekkan, Sertab Erener, Nilüfer, Aşkın Nur Yengi, Emre Altuğ, Nil Karaibrahimgil, Emre Aydın ve Murat Boz gibi birçok sanatçıya aranjeler yaptı.

Müzik Kariyeri

2007 yılında Enbe Orkestrası albümünde Sezen Aksu’nun “Unutamam” şarkısını seslendirdi. 2008 yılında “Karanfil” adlı parçayı yorumladı.

2009 yılında “Limon Çiçekleri” adlı ilk single çalışmasını yayımladı ve aynı yıl kendi adını taşıyan ilk albümünü çıkardı. Albüm altın plak ödülü aldı.

2012 yılında “Es” albümünü yayımladı. 2014 yılında “Kalpten”, 2015 yılında “Aşk İçin Gelmişiz” albümlerini çıkardı. 2017 yılında “Zincirimi Kırdı Aşk”, 2023 yılında “İyi ki Sen Varsın” albümlerini yayımladı.

Ayrıca Lara Fabian ile “Al Götür Beni” adlı projede yer aldı. Birçok dijital platformda yüksek dinlenme sayılarına ulaştı.

Televizyon ve Projeler

“Hepsi 1” dizisinde rol aldı. “O Ses Çocuklar” ve “Kapışma” programlarında jüri üyeliği yaptı.

Özel Hayatı

1 Kasım 2008 tarihinde Sinem Gedik ile evlendi. 28 Eylül 2011’de bir oğlu oldu ve Arın Ceceli adını verdi. 26 Mayıs 2017’de eşinden boşandı. 10 Temmuz 2017’de Selin İmer ile evlendi.

Diskografi

2009: Mustafa Ceceli

2012: Es

2014: Kalpten

2015: Aşk İçin Gelmişiz

2017: Zincirimi Kırdı Aşk

2023: İyi ki Sen Varsın

Ödülleri

2008 yılında Powertürk Müzik Ödülleri’nde En İyi Çıkış Yapan Video ve 35. Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Çıkış Yapan Solist ödülünü aldı.

2010 yılında Kral TV Müzik Ödülleri’nde En İyi Erkek Sanatçı ve En İyi Albüm ödüllerini kazandı.

2013 yılında Türkiye Müzik Ödülleri’nde En İyi Erkek Sanatçı ve En İyi Albüm ödüllerine layık görüldü.

2015 yılında Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Türk Pop Müziği Erkek Solist ödülünü kazandı.

MUSTAFA CECELİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ünlülere yönelik “uyuşturucu” soruşturması kapsamında yeni bir dalga operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde şarkıcı Mustafa Ceceli gözaltına alındı.