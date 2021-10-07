Mustafa Keser'in açıklamalarının ardından Bülent Ersoy harekete geçti
Mustafa Keser, Bülent Ersoy'la sunduğu "Benzemez Kimse Bize" programının bitmesinin ardından sert açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamaların ardından Bülent Ersoy harekete geçti.
Mustafa Keser, Star TV ekranlarında Bülent Ersoy'la sunduğu "Benzemez Kimse Bize" programının bitmesinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, açıklamaların ardından Bülent Ersoy'un harekete geçtiğini duyurdu.
‘SENİ DİVA DEĞİL DİVAN YAPARLAR’
Keser gündem olan açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:
"Rezalet bir okuyuş. Vokallere uyamıyor... Gelelim 'Diva' meselesine. Divanın kelime anlamı, sanat dallarında üst düzey olarak bilgi, beceri ve donanıma sahip kadın sanatçıdır. Böyle süperstar gibi bir şey değil bu. Geçmişte Müzeyyen Senar, Safiye Ayla, İnci Çayırlı, Perihan Altındağ varken Diva'lık sana mı kaldı? Nesrin Sipahi, Gönül Akkor, Emel Sayın, Gönül Yazar... Bunlar varken sana mı kaldı? Seni Diva değil divan yaparlar! Zeki Müren gitmiş yerine o kalmış. Haydi oradan! Hiçbir şey bildiğin yok senin arkadaş."
TAZMİNAT DAVASI AÇIYOR
Kendi internet sitesinde yer alan bugünkü yazısında, bu sözlerin Bülent Ersoy'u çok kızdırdığını dile getiren Onur Akay, "Bu sözlerle çileden çıkan Bülent Ersoy, Mustafa Keser'e tazminat davası açıyor" açıklamasını yaptı.
‘MUSTAFA KESER EKSİK OLMASIN’
Ayrıca Mustafa Keser'in gerçek 'Diva' olarak gösterdiği isimlerden ünlü sanatçı Gönül Yazar da Onur Akay'a konuştu. Yazar, "Mustafa Keser sağolsun, eksik olmasın. Musiki repertuarı çok zengin bir müzik adamıdır. Kimse onun eline su dökemez. Musikiyi bu kadar iyi bilen, detone olmayan bir müzik adamının söylemesi beni onore etti. Herkes de ona hak verecektir, bilmeyen de Mustafa Keser'in açıklaması ile öğrenmiş oldu. Maria Callas bir numaralı dünya divasıydı. Türklerden ise Leyla Gencer asıl divadır" ifadelerini kullandı.
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