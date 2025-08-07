Mustafa Sandal'dan Harbiye'de 'Atatürk' sürprizi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.08.2025 13:11:00
Mustafa Sandal, Harbiye konserinde Atatürk’ün sesinden 'Bir Fırtına Tuttu Bizi”'türküsünü dinleterek izleyicilere anlamlı bir an yaşattı. Sandal, türkünün ardından izleyecilere 'Mustafa Kemal Atatürk' üçlüsü çektirdi.

Türkçe popun önemli isimlerinden Mustafa Sandal, An Epic Symphony projesiyle Tuluğ Tırpan ve Özgür Sevinç yönetiminde Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda 6 Ağustos gecesi sahne aldı.

Konserde Mustafa Sandal, "İhtimal", "İsyankar" "Beni Ağlatma", "Araba", "Jest Oldu", "İki Tas Çorba", "Aya Benzer", "Pazara Kadar", "Aşka Yürek Gerek" gibi kült parçalarını seslendirdi.

Sandal, sahnede izleyicilere dönerek,"Sizlere bir türkü dinletmek istiyorum. Üç ismi var, ben ilk duyunca 'Oha bu kadar yetenekli mi' demiştim. Bakalım tahmin edebilecek misiniz" demesi ardından Mustafa Kemal Atatürk’ün sesinden "Bir Fırtına Tuttu Bizi" türküsünü çaldı.

Dinleti sona erdiğinde seyircilere dönerek “Mustafa Kemal Atatürk” üçlüsü çektiren Sandal, seçme ve seçilme hakkını verdiği için teşekkür etti.

