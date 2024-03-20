Mustafa Sandal seçim afişlerine tepki gösterdi: 'Görüntü kirliliği'

Mustafa Sandal, yerel seçimler kapsamında siyasi parti ve adayların sokak, cadde ve meydanlara astığı seçim afişlerine tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.03.2024 - 16:56
Mustafa Sandal seçim afişlerine tepki gösterdi: 'Görüntü kirliliği'
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Şarkıcı Mustafa Sandal, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için sokak, cadde ve meydanlara asılan afişlere sosyal medya hesabından yayımladığı video ile tepki gösterdi.

Mustafa Sandal araba içinde paylaştığı videoda, "Her yer aday fotoğraflarıyla dolu olduğunda ne oluyor?" dedi.

"MEDENİ BİR ÜLKENİN..."

Mustafa Sandal seçim afişlerini ülke kaynaklarının savurganca kullanılması olarak yorumlayarak, "Yer gök aday fotoğraflarıyla dolu. Olacak iş mi? Yani bir kere böyle bir yoğunluk böyle bir görüntü kirliliği, böyle bir alan doldurma...

Elin bir İsveçlisi, Norveçlisi Finlandiyalısı Danimarkalısı; medeni bir yerden birileri gelse, 'Ne ağabey bu? Erkekler güzellik yarışması mı yapılıyor burada?' dese anlatamayız belediye seçimi olduğunu... Medeni bir ülkenin, toplumun belediye seçimlerindeki kriteri 'hmm bu bundan daha cana yakın, bu bundan daha bir ılıman, bu bundan daha bir sempatik duruyor' falan...'' ifadelerini kullandı.



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