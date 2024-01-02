Mustafa Sandal'dan 'tevhid' bayrağı tepkisi: 'Neden gözaltında değil?'

Yayınlanma: 02.01.2024 - 09:33

Güncelleme: 02.01.2024 - 09:35

2024’ün ilk gününde Galata Köprüsü'nde AKP'ye yakın dernek ve vakıfların oluşturduğu Milli İrade Platformu ‘Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet’ mitingi yaptı.

Söz konusu mitinge katılan ve elinde 'Tevhid' bayrağı bulunan İsmail Aydemir, Şişhane Meydanı'ndaki iş merkezinin önünden geçtiği sırada bir kişi tarafından darbedildi. Aydemir'in burnundan yaralandığı görüntüler ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Olayın ardınan gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

"HİLAFET BAYRAĞI AÇMAK CİDDİ BİR SUÇ"

Sanatçı Mustafa Sandal ise mitingde hilafet bayrağı açan ve darbedilen vatandaşa tepki gösterdi.

Sandal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hilafet bayrağı açmak ciddi bir suç! Anayasal düzene karşı çıkan o vatandaş neden gözaltında değil?" diye sordu.

Sandal, "Polisin yanında da açmış o bez parçasını! Hilafet bayrağı açmak, Türkiye Cumhuriyeti'nin laik düzenine karşı bir eylemdir. Bu vatandaş, anayasal düzene karşı çıkan bir suç işlemiştir. Neden gözaltında değildir?" ifadelerini kullandı.