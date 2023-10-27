Mustafa Sandal'dan Burak Yılmaz'a eleştiri: 'Büyü de gel'

Yayınlanma: 27.10.2023 - 16:36

Güncelleme: 27.10.2023 - 16:36

Bodo/Glimt karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından Beşiktaşlılığı ile bilinen ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Burak Yılmaz'ı eleştirdi.

'BÜYÜ DE GEL ÇOCUK'

Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Şenol hocanın yardımcısı olarak takımla beraber olmak ile takımın başında olmak bambaşka şeyler. Burak Yılmaz bu ince detayı kaçırmış olmalı ki, Şenol hoca deneyimindeki birinin ayrılma kararı sonrasında kendisinin takımda kalması Beşiktaş'a hizmetten çok, zarar verdi. Kısacası; Büyü de Gel Çocuk, Büyü de Gel!"