Mustafa Sandal'dan Burak Yılmaz'a eleştiri: 'Büyü de gel'
UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş, Bodo/Glimt deplasmanında 3-1'lik mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlı ekibe bağlılığıyla bilinen ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Burak Yılmaz'ı eleştirdi.
Bodo/Glimt karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından Beşiktaşlılığı ile bilinen ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Burak Yılmaz'ı eleştirdi.
'BÜYÜ DE GEL ÇOCUK'
Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Şenol hocanın yardımcısı olarak takımla beraber olmak ile takımın başında olmak bambaşka şeyler. Burak Yılmaz bu ince detayı kaçırmış olmalı ki, Şenol hoca deneyimindeki birinin ayrılma kararı sonrasında kendisinin takımda kalması Beşiktaş'a hizmetten çok, zarar verdi. Kısacası; Büyü de Gel Çocuk, Büyü de Gel!"
Şenol hocanın yardımcısı olarak takımla beraber olmak ile takımın başında olmak bambaşka şeyler. Burak Yılmaz bu ince detayı kaçırmış olmalı ki, Şenol hoca deneyimindeki birinin ayrılma kararı sonrasında kendisinin takımda kalması Beşiktaş'a hizmetten çok, zarar verdi. Kısacası;… pic.twitter.com/TPUye6Kc2S— Mustafa Sandal (@mustinetnet) October 26, 2023
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