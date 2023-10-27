Cumhuriyetimizin 100.Yılı
0
Saat
:
0
Dakika
:
0
Saniye

Mustafa Sandal'dan Burak Yılmaz'a eleştiri: 'Büyü de gel'

UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş, Bodo/Glimt deplasmanında 3-1'lik mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlı ekibe bağlılığıyla bilinen ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Burak Yılmaz'ı eleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2023 - 16:36
Mustafa Sandal'dan Burak Yılmaz'a eleştiri: 'Büyü de gel'
Abone Ol google-news

Bodo/Glimt karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından Beşiktaşlılığı ile bilinen ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Burak Yılmaz'ı eleştirdi.

'BÜYÜ DE GEL ÇOCUK'

Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Şenol hocanın yardımcısı olarak takımla beraber olmak ile takımın başında olmak bambaşka şeyler. Burak Yılmaz bu ince detayı kaçırmış olmalı ki, Şenol hoca deneyimindeki birinin ayrılma kararı sonrasında kendisinin takımda kalması Beşiktaş'a hizmetten çok, zarar verdi. Kısacası; Büyü de Gel Çocuk, Büyü de Gel!"


Mustafa Sandal burak yılmaz beşiktaş

İlgili Haberler

Beşiktaşlı taraftarlardan takıma tepki... Burak Yılmaz devreye girdi!

Beşiktaşlı taraftarlardan takıma tepki... Burak Yılmaz devreye girdi!
Melih Saatçı yazdı:

Melih Saatçı yazdı: "Beşiktaş takımı tecrübeli bir teknik direktörü de mi hak etmedi!"
Spor yazarları Bodo/Glimt - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Çebi ve Kazancı'dır bu tablonun ressamları'

Spor yazarları Bodo/Glimt - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Çebi ve Kazancı'dır bu tablonun ressamları'

En Çok Okunan Haberler