Mustafa Sandal'dan Muharrem İnce'ye dans göndermesi: Taklitlerden sakınınız

Şarkıcı Mustafa Sandal, kendisinin ve Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin dansını karşılaştırarak göndermede bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 14:32
Mustafa Sandal'dan Muharrem İnce'ye dans göndermesi: Taklitlerden sakınınız
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100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanlığı yarışına dahil olan ve 'muhalefetin oylarını böleceği' gerekçesiyle eleştirilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin dansları son dönemde sosyal medyanın gündemine oturdu. 

İYİ Parti'ye yakınlığıyla bilinen şarkıcı Mustafa Sandal da İnce'nin dansını paylaştı. 

 'Araba' adlı şarkısının klibindeki dansıyla İnce'nin dansını karşılaştıran Sandal, "Taklitlerinden sakınınız" diyerek İnce'ye göndermede bulundu. 




Mustafa Sandal Muharrem İnce Dans

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