Mutfağınızdaki malzemelerle hızlıca sağlıklı saçlara kavuşun: Saç kırıklarını azaltan 7 doğal bakım kürü

Isı ile şekillendirme, sık boya uygulamaları, yanlış bakım ürünleri ve çevresel faktörler saç uçlarında kırıklara yol açar. Saç kırıkları, saçların sağlıksız görünmesine ve zamanla uzamasının zorlaşmasına neden olur. Ancak pahalı ürünlere gerek kalmadan, evde doğal malzemelerle hazırlanacak saç bakım kürleri ile kırıkları azaltmak ve saçları beslemek mümkündür. Düzenli uygulanan doğal maskeler sayesinde saçlarınız daha güçlü, parlak ve sağlıklı görünecektir. İşte, saç kırıkları için evde yapabileceğiniz etkili bakım kürleri...

SAÇ KIRIKLARINI AZALTAN 7 DOĞAL BAKIM KÜRÜ

1. Ze ytinyağı ve bal maskesi

2 yemek kaşığı zeytinyağı ile 1 yemek kaşığı balı karıştırın.

Karışımı sa ç uçlar ına uygulayın ve 30 dakika bekletin.

Ilık suyla durulayın.

Saçları nemlendirir ve kırıkların onarılmasına yardımcı olur.

2. Hindistan cevizi yağı maskesi

Saf hindistan cevizi yağını sa ç uçlar ına masaj yaparak s ürün.

Gece boyunca saçta bekletip sabah y ıkayın.

Saçın nem dengesini korur ve kırıkları azaltır.

3. Yumurta ve yoğurt maskesi

1 yumurta sarısı ile 2 yemek kaşığı yoğurdu karıştırın.

Sa ç diplerinden uçlara kadar sürün ve 20 dakika bekletin.

Saçı protein ile besler, kırıkları onarır ve daha güçlü hale getirir.,

4. Avokado maskesi

1 olgun avokadoyu ezip püre haline getirin.

1 yemek ka şığı zeytinyağı ekleyin ve sa ç uçlar ına s ürün.

30 dakika bekledikten sonra durulay ın.

Saça yoğun nem verir, kırıkları önler.

5. Aloe vera jeli

Saf aloe vera jelini saç uçlar ına s ürün.

20 dakika bekledikten sonra durulay ın.

Saçı nemlendirir ve kırıkların görünümünü azaltır.

6. Argan yağı bakımı

Birka ç damla argan ya ğını sa ç uçlar ına s ürün.

Durulamadan saçta b ırakın.

Saçı besler, parlaklık verir ve kırılmaları azaltır.

7. Elma sirkesi durulama suyu

1 su bardağı suya 2 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyin.

Sa ç ınızı yıkadıktan sonra bu karışımla durulayın.

Saçın pH dengesini sağlar, elektriklenmeyi ve kırıkları azaltır.