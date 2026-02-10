Mutfak süngerleri klozetten daha fazla bakteri barındırıyor: Uzmanlardan 'her hafta değiştirilmeli' uyarısı

Mutfak hijyeninin merkezinde yer alan süngerler, gıda artıklarını gözeneklerinde hapsederek bakteriler için besin kaynağı oluşturur. Yapılan laboratuvar çalışmalarında, düzenli olarak kullanılan bir mutfak süngerinin santimetrekaresinde 50 milyardan fazla bakteri tespit edildi. Bu yoğunluğun, evin banyo ve tuvalet yüzeylerinden çok daha yüksek olduğu ve çapraz bulaşma riski taşıdığı gözlemlendi. Süngerle silinen tezgahların ve tabakların, aslında temizlenmediği, aksine bakterilerin yüzeye yayıldığı gözlemlendi.

BAKTERİLER DAKİKALAR İÇİNDE ÇOĞALIYOR

Halk arasında yaygın olan "süngeri kaynar suda bekletmek" veya "mikrodalgada ısıtmak" gibi yöntemler, bakterileri tamamen yok etmez, aksine sadece zayıf olanları öldürüp daha dirençli ve tehlikeli bakterilerin hayatta kalmasına neden olur. Süngerin iç yapısındaki nemin tamamen kurumaması, bakterilerin dakikalar içinde yeniden çoğalmasına neden olur.

Uzmanlara göre, mutfak süngerlerinin kullanım ömrü maksimum 1 hafta olmalı. Süngerin her kullanım sonrası iyice sıkılarak suyunun arındırılması ve hava alan bir yerde kurutulması gerekir. Çiğ et veya tavuk suyu ile temas eden süngerler ise derhal çöpe atılmalı ve asla tekrar kullanılmamalı.