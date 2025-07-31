Mutlu evliliğin sırrı belli oldu: Çevrimiçi aşklar daha fazla kırılganlık yaratıyor

İnternetten başlayan ilişkiler, evlilikte aynı istikrarı sağlayamıyor olabilir. ABD’de yapılan kapsamlı bir araştırma, çevrim içi platformlar aracılığıyla tanışan çiftlerin evliliklerinde, yüz yüze tanışanlara kıyasla daha düşük düzeyde tatmin ve istikrar yaşadığını ortaya koydu. Uzmanlara göre sosyal baskılar, flört geçmişindeki yoğunluk ve yüz yüze tanışmanın getirdiği doğal bağ eksikliği, bu farkın başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

ÇEVRİMİÇİ TANIŞMALAR DAHA KIRILGAN EVLİLİKLERLE SONUÇLANABİLİYOR

ABD genelinde gerçekleştirilen araştırma, 923 evli çifti kapsıyor. Katılımcıların yarısı eşleriyle çevrimiçi platformlar aracılığıyla tanışırken; diğer yarısı geleneksel yollarla tanışmış. Araştırmaya göre internetten tanışan çiftler, genel olarak daha genç, daha kısa süredir evli ve evlenmeden önce daha fazla flört geçmişine sahip. Aynı zamanda bu grupta eşcinsel evlilik oranı da daha yüksek. Ancak dikkat çeken sonuç şu: Bu çiftler, evliliklerinde tatmin ve istikrar açısından daha düşük puan veriyor.

MODERN İLİŞKİLERİN YÜKÜ SOSYAL BASKILAR VE SEÇENEK FAZLALIĞI

Araştırmacılar, çevrim içi tanışan çiftlerin daha fazla sosyal dışlanma korkusu yaşadığını ve ilişki biçimlerinin toplum tarafından yeterince kabullenilmediğini düşündüklerini belirtiyor. Bununla birlikte, online flört uygulamalarında karşılaşılan partner çeşitliliği, bireylerin daha fazla deneyim yaşamasına neden oluyor. Bu durum, ilişkide derinleşmeyi ve uzun vadeli bağ kurmayı zorlaştırabiliyor. Araştırma ayrıca, çevrimiçi tanışmalarda aile ve arkadaş onayının sürecin ilerleyen dönemlerine kalmasının da evlilik dinamiklerini etkileyebileceğini vurguluyor.

İLİŞKİLER DAHA ÇABUK DERİNLEŞİYOR AMA BU HER ZAMAN AVANTAJ DEĞİL

İnternetten tanışan kişiler, fiziksel yakınlık olmadığında duygusal yakınlığı daha hızlı geliştirme eğiliminde. Bu da ilk başta güçlü bir bağ oluşmasını sağlasa da, ilişkilerin sonraki aşamalarında beklentilerin karşılanamamasına neden olabiliyor. İlk zamanlarda ekran arkasında açık olmanın getirdiği duygusal yoğunluk, yüz yüze ilişkiyle sınandığında çatışmalara yol açabiliyor.