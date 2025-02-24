Mutlu haberi sosyal medyadan duyurdu: Ünlü oyuncu Burak Çelik baba oluyor

Burak Çelik ve Ece Bayrak, Karadağ’da nikah masasına oturdu. Çift, sosyal medya hesabından baba olacağını duyurarak mutlu haberlerini paylaştı.

Mutlu haberi sosyal medyadan duyurdu: Ünlü oyuncu Burak Çelik baba oluyor
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.02.2025 - 17:24

Kuruluş Osman, Senden Daha Güzel ve Hudutsuz Sevda gibi popüler yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Burak Çelik, geçtiğimiz aralık ayında hayatını Ece Bayrak ile birleştirdi. Ünlü çift, Karadağ’da gerçekleştirilen bir törenle dünyaevine girdi.

32 yaşındaki Burak Çelik, baba olacağını sosyal medya hesabından "En güzel sürpriz" notuyla duyurdu.

Çift, Karadağ tatili sırasında nikah masasına oturdu. Nikahı, Türkiye’nin Karadağ Büyükelçisi Barış Kalkavan kıydı. Burak Çelik, Tom Ford marka şık bir damatlık giyerken, Ece Bayrak ise ILA imzalı zarif bir gelinlik tercih etti.


Etiketler: #Burak Çelik

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