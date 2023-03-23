Muz kabuğunun bilinmeyen etkisi.. Kaynatıp 1 fincan içmek yeterli
Muz kabuklarını çöpe atmayın. Muz kabuklarını kaynatıp içerseniz süper faydalar sağlıyor..
Muz zengin potasyum içeriğiyle elektrolit dengesinin korunmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda içeriğindeki potasyum, magnezyum ve kalsiyum mineralleri sayesinde kas kramplarının ve ağrılarının azalmasına yardımcı da yardımcı olan muz vücuda çok sayıda fayda sağlamaktadır. Yağ ve kolesterol içeriği olmayan muzun enerji değeri de oldukça yüksektir. Muz ayrıca tok tutan meyveler arasında yer almaktadır.
MUZ KABUKLARI DA ÇOK FAYDALI
Muz kabuklarının da çok faydalı olduğu ortaya çıktı. Eğer muz kabuklarını çöpe atıyorsanız derhal bu yanlışa son verin. Çünkü onlar tam bir mucize.
İYİ BİR UYKU ÇEKMENİZİ SAĞLIYOR
Posta'da aktarılanlara göre; Vücudumuzu mutlu eden vitamin, lif, mineral ve doğal şekerlerle dolu muz’un faydalarını hepimiz biliyoruz.Bu faydalı besinlerden biri magnezyumdur. Orta büyüklükte bir muz yaklaşık 32 mg magnezyum içerir ayrıca muzun kabuğu da magnezyum içerir. Magnezyum, kaslarımızı gevşetmeye yardımcı olurken, muz kabuğundaki B6 vitamini de uyku döngümüzü düzenlemeye yardımcı oluyor. Basit bir tarifle, bu değerli besinlerden faydalanabilir ve daha iyi bir gece uykusunun tadını çıkarabilirsiniz.
NASIL HAZIRLANIYOR?
Malzemeler
1 adet organik muz kabuğu (uçları k*-esilmiş)
1 küçük su kabı (normal büyüklükte bir bardak için yeterli)
Bir tutam tarçın
Uygulanışı
1. Soyulmuş, uçları kesilmiş muz kabuğunu, suya koyun ve kaynatın.
2. Üzerini kapatın, altını kısın ve pişirin.
3. Yaklaşık 10 dakika kaynatın. Sonra ocaktan alın ve suyunu bir bardağa süzün.
4. Tarçın serpin (kullanıyorsanız) ve gerekirse çayınızı bal ile tatlandırın ve tadını çıkarın!
Bu içecekten günde 1 fincan içmeniz yeterli oluyor.
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