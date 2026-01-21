Müziğin rengi değişiyor: Popüler şarkılar artık daha 'kasvetli' ve 'kaygılı'

Yapılan son araştırmalar, son 25 yılda müzik dünyasına yön veren hit şarkıların ruh hâlinde dramatik bir değişim yaşandığını ortaya koydu. Billboard listelerini inceleyen uzmanlar, şarkı sözlerinde neşenin yerini melankoli, kaygı ve umutsuzluğa bıraktığını saptadı.

YAPAY ZEKÂ ANALİZİ: POPÜLERLİK MELANKOLİYE DÖNÜYOR

Veri şirketi MusixMatch'in The Economist için yaptığı geniş kapsamlı analizde, son çeyrek asırda Billboard İlk 100 listesine giren şarkılar mercek altına alındı. Yapay zekâ araçları kullanılarak yapılan değerlendirmede şarkı sözleri; “öfke”, “kalp kırıklığı”, “umutsuzluk” ve “neşe” gibi temel kategorilere ayrıldı. Sonuçlara göre; aşk teması varlığını korusa da, popüler müziğin genel atmosferi belirgin şekilde kasvetli bir hâl aldı.

KAYGI VE KALP KIRIKLIĞI ZİRVEDE

Analizden çıkan çarpıcı verilere göre, şarkılarda "kaygı" hissine atıfta bulunan sözlerin oranı son 20 yılda 13 puan birden arttı. Özellikle son beş yılda "kalp kırıklığı" teması, kaygı seviyesiyle eşitlenerek popüler müziğin ana ekseni haline geldi. Kategorilerin iç içe geçtiği araştırmada, bir şarkının aynı anda hem derin bir kalp kırıklığı hem de yüksek düzeyde kaygı içerebildiği belirtildi.

2020 SONRASI "UMUTSUZLUK" PATLAMASI

Araştırmanın bir diğer dikkat çekici noktası ise 2020 yılından sonra şarkı sözlerinde "umutsuzluk" temasının hızla yükselişe geçmesi oldu. Küresel olayların ve toplumsal değişimlerin yansıması olarak görülen bu artış, müzik endüstrisinin artık daha karanlık bir tondan beslendiğini gösteriyor.

BİLİMSEL RAPORLAR DOĞRULUYOR: STRES ARTIYOR, POZİTİFLİK AZALIYOR

The Economist'in haberi, Scientific Reports dergisinde yayımlanan başka bir bilimsel çalışma ile de desteklendi. 1973 yılından bu yana listeleri inceleyen araştırmacılar, müzikteki "stres" temasının yarım asırdır istikrarlı bir biçimde arttığını, buna karşın olumlu duyguları temsil eden şarkıların giderek azaldığını raporladı.