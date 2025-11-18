Müzik dünyasının acı günü: Ünlü sanatçı huzurevinde öldürüldü

İspanya müzik ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Encarnita Polo, kaldığı huzurevinde yaşanan dehşet verici bir saldırı sonucu hayatını kaybetti. 86 yaşındaki sanatçı, aynı merkezde kalan akıl hastası bir kişinin saldırısına uğrayarak boğularak öldürüldü.

HUZUREVİ SAKİNİNDEN SALDIRI

Yerel basında yer alan bilgilere göre saldırgan, 76 yaşında ve erken bunama belirtileri gösteren bir huzurevi sakiniydi. İddialara göre, söz konusu kişi sadece birkaç gün önce hastaneden huzurevine geri dönmüştü. İlk raporlar, gece saatlerinde saldırganın Encarnita Polo’nun odasına girerek sanatçıyı boğarak ölümüne neden olduğunu ortaya koydu.

YAKIN DOSTU CANLI YAYINDA YIKILDI

Encarnita Polo’nun yakın dostu José Manuel Parada, katıldığı “Y ahora Sonsoles” isimli televizyon programında acı haberin kendisine nasıl ulaştığını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Ünlü ismin ölümü, İspanya’da sanat camiasını yasa boğdu.

CENAZE GİZLİ YAPILDI, TEPKİLER YÜKSELDİ

Sanatçının cenazesinin Ávila’da son derece gizli bir şekilde defnedildiği öğrenildi. Bu durum, Encarnita Polo’nun kızı Raquel’e yönelik eleştirileri de beraberinde getirdi. Ünlü kahin Rappel başta olmak üzere bazı isimler, Polo’nun kızının onu “huzurevinde yalnız bıraktığını” öne sürerek tepki gösterdi.

MÜZİK DÜNYASINDA İZ BIRAKAN BİR İSİM

1937 doğumlu Encarnita Polo, özellikle “Paco, Paco, Paco” ve “Pepa Bandera” gibi şarkılarıyla geniş kitlelere ulaşmış, flamenko ile pop ritimlerini harmanlayarak döneminin en dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu. Televizyon programlarında sık sık yer alan sanatçı, İspanya’da yıllarca popülerliğini korudu.

Ünlü şarkıcının ölümü, hem sevenlerinde hem de müzik dünyasında büyük bir üzüntü yarattı.