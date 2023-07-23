‘Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşanıyor’ iddiası

Yayınlanma: 23.07.2023 - 14:55

Güncelleme: 23.07.2023 - 14:55

Habertürk yazarı Nagehan Alçı ve eşi Beyaz Futbol programı yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı’nın boşanma kararı aldığı iddia ediliyor.

OdaTV’nin haberine göre, Alçı tarafından İstanbul 2. Aile Mahkemesi'nde açılan boşanma davasında detaylar ortaya çıktı.

İkilinin 4 yıldır ayrı evlerde yaşadığı öğrenilirken Alçı'nın 40 milyon lira tazminat, ikiz çocukların velayeti ve çocuklar için aylık 60 bin TL nafaka istediği öğrenildi.

Alçı'nın ayriyeten boşanma sürecine ilişkin mahkemeden gizlilik ve yayın yasağı talep ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre ikiz çocukları olan çiftin, boşanmak için İstanbul 2. Aile Mahkemesi’ne başvurdukları öğrenildi.

Nagehan Alçı'nın davacı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın davalı olarak bulunduğu boşanma dosyasıyla ilgili ikiliden herhangi bir açıklama henüz gelmedi.