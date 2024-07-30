Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Yayınlanma: 30.07.2024 - 19:50

Güncelleme: 30.07.2024 - 19:51

Gazeteci Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın 13 yıllık evliliği 3 Ekim 2023’te görülen dava ile bitti. Çift tek celsede boşanmıştı.

Gazeteci Nagehan Alçı, geçtiğimiz günlerde eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı hakkında kendisine hem psikolojik hem de ekonomik şiddet uyguladığını yineleyerek gündem olmuştu.

SnobMagazin'in haberine göre, Alçı, bir süredir birlikte olduğunu açıkladığı Yunan diplomat Stavros Christodoulidis ile ilk kez görüntülendi.

13 yıl evli kaldığı Rasim Ozan Kütahyalı'dan geçtiğimiz sene boşanan Alçı, diplomatla yaşadığı birliktelik ile ilgili çok tepki almıştı.