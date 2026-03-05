İran yönünden gelen bir insansız hava aracının (İHA) Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ndeki havalimanı arazisine düştüğü bildirildi. Peki, Nahçıvan Havalimanı nerede? Nahçıvan Havalimanı Türkiye’ye ne kadar uzaklıkta?

NAHÇIVAN HAVALİMANI HANGİ ÜLKEDE?

Nahçıvan Havalimanı, Azerbaycan sınırları içinde, Nahçıvan’da yer almaktadır. Nahçıvan, Azerbaycan’a bağlı özerk bir cumhuriyet olup, Türkiye ve Ermenistan ile kara sınırları bulunan stratejik bir bölgedir.

NAHÇIVAN HAVALİMANI NEREDE?

Nahçıvan Havalimanı, Nahçıvan’ın merkezine yakın bir konumda yer alan bir sivil havalimanıdır. Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti sınırları içindedir ve bölgeye hava yolu ulaşımının ana noktasıdır.

NAHÇIVAN HAVALİMANI TÜRKİYE’YE NE KADAR UZAKLIKTA?

Nahçıvan, Türkiye’ye en yakın Azerbaycan bölgesi olarak öne çıkıyor. Türkiye ile Nahçıvan arasındaki bağlantı, Iğdır’daki Dilucu Sınır Kapısı üzerinden sağlanıyor. Nahçıvan şehir merkezi ile Türkiye sınırı arasındaki mesafe yaklaşık 15 kilometre civarındayken, Nahçıvan Havalimanı şehir merkezine oldukça yakın konumda yer alıyor. Bu nedenle Türkiye’den havayolu veya karayolu ile Nahçıvan’a ulaşım oldukça kısa sürede gerçekleştirilebiliyor.