Naomi Campbell genç liderler için küresel elçi seçildi

18 Eylül 2021 Cumartesi, 14:12

Bir dönemin top modeli, İngiliz manken Naomi Campbell (51) uluslararası kalkınma konusunda çalışan Kraliçe'nin Milletler Topluluğu adlı hayır kurumu tarafından genç liderleri desteklemek üzere küresel elçi seçildi. Dünyada Queen's Commonwealth Trust (QCT) adıyla bilinen kurum 2018 yılında kuruldu.

KRALİÇE'NİN HİMAYESİNDE

NTV'de yer alan habere göre İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in himayesindeki kurum; sağlık, çevre ve eğitimde kendi topluluklarını değişime yönlendiren ünlü genç insanları destekliyor.

NAOMİ CAMPBELL KİMDİR?

Naomi Eliane Campbell, bir İngiliz model, oyuncu ve iş kadını.

15 yaşında keşfedildi, 1980'lerin sonu ve 1990'ların en tanınmış ve en çok talep gören modelleri arasında yer aldı ve kendi kuşağının moda endüstrisi ve uluslararası basın tarafından süper model ilan ettiği altı modelden biriydi.

Campbell film ve televizyonda birkaç oyunculuk da dahil olmak üzere başka girişimlerde bulundu, ayrıca çeşitli nedenlerle hayır işlerinde yer aldı.