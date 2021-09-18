Güldür Güldür Show'un yıldızı Rüştü Onur Atilla'dan duygusal mesaj: 'Akbilimi bile sen dolduruyordun'

18 Eylül 2021 Cumartesi, 11:10

Sinem Ayyıldız ile 2014 yılında nikah masasına oturan, Show TV’de yayınlanan Güldür Güldür Show’un sevilen yüzlerinden olan Rüştü Onur Atilla, 7'inci evlilik yıl dönümlerinde, evlilik öncesi çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

"ARABAMIZ YOK, PARAM YOK"

Ünlü oyuncu paylaşımında "Evlenmeden önce çekilse de en sevdiklerimden biri diye bu fotoğrafı paylaşasım geldi yine. Burada çocuklar yok, nikah yok, arabamız yok, param yok, akbilimi bile sen dolduruyordun buluşabilelim diye... Bol bol sevgimiz var o zaman bu zaman. 20 yıl önce inanmışsın bana, ne mutlu bize. Bana evet dediğin, hayatımızı güzelleştirdiğin, beni güldürdüğün ve beni de sayarsak üç çocuğa sabırla baktığın için 7. kez teşekkürler. 7. evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun" notunu yazdı. Mutlu bir evlilik sürdüren Rüştü Onur Atilla-Sinem Ayyıldız çifti ilk çocukları Kemal'i, 2018'de kucaklarına almıştı.