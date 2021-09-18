Güldür Güldür Show'un yıldızı Rüştü Onur Atilla'dan duygusal mesaj: 'Akbilimi bile sen dolduruyordun'
Uzun yıllardır Güldür Güldür Show'un kadrosunda yer alan ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla, eşi Sinem Ayyıldız ile evlilik yıl dönümleri öncesinde, sosyal medyadan duygusal bir mesaj paylaştı. Evlilik öncesi çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Atilla, "Akbil'imi bile sen dolduruyordun buluşabilelim diye" dedi.
Sinem Ayyıldız ile 2014 yılında nikah masasına oturan, Show
TV’de yayınlanan Güldür Güldür Show’un sevilen yüzlerinden olan Rüştü Onur
Atilla, 7'inci evlilik yıl dönümlerinde, evlilik öncesi çekilmiş bir
fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
"ARABAMIZ YOK, PARAM YOK"
Ünlü oyuncu paylaşımında "Evlenmeden önce çekilse de en
sevdiklerimden biri diye bu fotoğrafı paylaşasım geldi yine. Burada çocuklar
yok, nikah yok, arabamız yok, param yok, akbilimi bile sen dolduruyordun
buluşabilelim diye... Bol bol sevgimiz var o zaman bu zaman. 20 yıl önce
inanmışsın bana, ne mutlu bize. Bana evet dediğin, hayatımızı güzelleştirdiğin,
beni güldürdüğün ve beni de sayarsak üç çocuğa sabırla baktığın için 7. kez
teşekkürler. 7. evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun" notunu yazdı.
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