21 Aralık'ta gerçekleşen kış dönümü, birçok kültür ve inanışta coşkuyla karşılanır. Kuzey Yarım Küre'de en uzun gecenin yaşandığı bu tarih aynı zamanda bolluk ve bereket ile de ilişkilendirilir. Peki, Nar kırma günü ne zaman, saat kaçta? Nar kırma ritüeli nedir?

NAR KIRMA RİTÜELİ NEDİR, NASIL ORTAYA ÇIKTI?

21 Aralık Kuzey Yarımküre'de kış dönümü, en uzun gecenin yaşandığı gün. Kış gün dönümü, güneş ışığının en az alındığı yılın en kısa günüdür.

Nar kırma geleneği de 21 Aralık'ta, yılbaşından önce yapılan bir gelenek. Geleneğe göre, kırılan nar ne kadar patlarsa, taneleri ne kadar geniş ve uzak alana yayılırsa, bereket ve bolluğun evde o kadar çok bulunacağına inanılır. Kış gündönümünün meyvesi olarak anılan nar, her ülke için farklı anlamlar içerse de pozitif duyguları anımsatır.

Anadolu’da yerini koruyan nar kırma ritüeli özellikle yeni bir yıla girerken önem taşır. Nar kırılarak girilen senenin bolluk ve bereket içinde geçeceğine inanılır. Nar ne kadar çok dağılırsa bereketin o kadar çok olacağına inanılır.

21 ARALIK KIŞ GÜN DÖNÜMÜ NAR KIRMA RİTÜELİ NASIL YAPILIR?

Nar kırma ritüeli 21 Aralık veya yılbaşından önce yapılır. Ritüel öncesinde nar tanelerinin dağılacağı yere paralar konabilir. Bunun için evin eşiğinde durularak bir adet nar kırılır.

Temizlemesi biraz zor olduğu için kapı önünde kırıldığı gibi mutfakta yapılabilir. Nar patladıktan sonra ne kadar dağılırsa bereketinin de o kadar çok olacağına inanılıyor.

21 Aralık günü veya akşamı nar patlama için kesin bir saat veya zaman dilimi bulunmamaktadır. Tercihe göre istenilen saatte nar kırma ritüeli gerçekleştirilebilir.