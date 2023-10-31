Narenciyenin merkezinde tropik ürün yetiştirdi, şimdi taleplere yetişemiyor

Yayınlanma: 31.10.2023 - 15:11

Güncelleme: 31.10.2023 - 15:11

İmamoğlu ilçesin de bir dönüm araziye geleneksel tarım ürünlerinden vazgeçerek 3 yıl önce ejder meyvesi fidanı diken üretici Recep Ak, yurt içi ve yurt dışı taleplere yetişemiyor. Rusya ve Ukrayna'ya ejder meyvesi ihraç eden Ak, sezonda 4 kere hasat ettiği ürünlerden yaklaşık 5 ton rekolte elde ettiğini söyledi.

Ak, “6 çeşit ejder meyvesi ekimi gerçekleştirdim. 600 ile 800 kilo arasında her hasatta verim alıyoruz. Getirisi çok güzel. Dışardan ithal meyve gelmesi yerine bizler Rusya, Ukrayna ve Arap ülkelerine ihracat yapıyoruz. Bizim ürünümüz şuan az geliyor ve iç piyasaya ağırlıklı sunuyoruz. İleride daha da büyütmeyi hayal ediyoruz. Bu sezonun 3. hasadını gerçekleştiriyoruz ”dedi.