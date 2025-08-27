NASA'dan korkutan keşif: Uzayda parlayan cisim Dünya’ya yaklaşıyor

Geçtiğimiz ay astronomlar, Güneş Sistemi’nin dışından gelen sıra dışı bir nesneyi gözlemledi. 3I/ATLAS olarak adlandırılan bu cisim, kendi ışığını yaydığı düşünülen üçüncü “yıldızlararası nesne” olarak kayıtlara geçti. Ancak asıl dikkat çekici nokta, cismin Dünya’ya doğru ilerliyor olması.

3I/ATLAS: GİZEMLİ BİR IŞIK KAYNAĞI

NASA’nın Hubble Uzay Teleskobu’ndan elde edilen görüntülerde, cismin Güneş’e doğru hareketi sırasında belirgin bir ışık parlaması gözlendi. Normalde kuyruklu yıldızlarda görülen “koma” adı verilen gaz ve toz bulutu bu ışımanın sebebi olarak açıklansa da, Loeb bunun farklı bir kaynaktan gelebileceğini savunuyor.

Loeb, cismin ışığının çekirdekten geldiğini belirterek, bunun “nadir bir süpernova parçası” olabileceğini ya da “nükleer enerjiyle çalışan bir uzay aracı” ihtimalini gündeme getirdi. Ancak bu teoriler arasında bile ihtimallerin zayıf olduğunu kabul etti.

BİLİM İNSANLARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Birçok astronom, 3I/ATLAS’ın aslında sıradan bir kuyruklu yıldız olduğunu düşünüyor. Onlara göre cismin yüzeyinden Güneş’e bakan tarafta buharlaşan toz, gözlemlenen parlamayı açıklayabilir.

Loeb ve Harvard’dan meslektaşı Eric Keto ise cismin parlaklık profilinin “alışılmadık derecede dik” olduğunu ve ışığın büyük kısmının çekirdekten geldiğini savunuyor. Bu, daha önce gözlemlenen iki yıldızlararası nesne — ʻOumuamua ve 2I/Borisov — ile benzerlik gösteriyor.

MARS YAKIN GEÇİŞİ BÜYÜK FIRSAT

3I/ATLAS, yılın ilerleyen aylarında Mars’ın çok yakınından geçecek. Loeb’e göre bu, cismin gerçek doğasını anlamak için eşsiz bir fırsat olabilir. Eğer detaylı gözlemler yapılabilirse, cismin gerçekten bir kuyruklu yıldız mı yoksa daha olağanüstü bir şey mi olduğu anlaşılabilir.

GİZEM HÂLÂ ÇÖZÜLEMEDİ

3I/ATLAS’ın Dünya’ya yaklaşması, bilim dünyasında heyecan ve tartışma yarattı. Şimdilik kesin olarak bilinen, bu cismin Güneş Sistemi’nin dışından geldiği ve kendi ışığını yaydığıdır. Ancak bunun doğal bir süreç mi, yoksa çok daha olağanüstü bir şey mi olduğu önümüzdeki aylarda yapılacak gözlemlerle netlik kazanacak.