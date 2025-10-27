National Geographic dünyanın en iyi 25 rotasını açıkladı: Listede Türkiye'den de yer var

1. Akagera Ulusal Parkı – Ruanda Afrika’nın doğusundaki Akagera, yeniden doğan bir doğa harikası. “Beş büyük” olarak anılan fil, aslan, leopar, bufalo ve gergedanın barındığı park, savaş sonrası Ruanda’nın doğayla barışının simgesi haline geldi.

2. Bask Bölgesi – İspanya Kuzey İspanya’da yer alan Bask Bölgesi, gastronomisi, yeşil doğası ve güçlü yerel kimliğiyle öne çıkıyor. 2026’da gerçekleşecek tam güneş tutulmasıyla bölge, gökyüzü meraklılarının yeni adresi olacak.

3. Pekin – Çin Yasak Şehir’den modern sanat galerilerine uzanan Pekin, geçmiş ve geleceği aynı eksende buluşturuyor. Kentin “Merkezi Aks” adı verilen tarihi güzergâhı UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilerek yeniden ilgi odağı oldu.

4. Karadeniz Kıyıları – Türkiye Doğanın el değmemiş güzelliklerini barındıran Karadeniz, Amasra’dan Rize yaylalarına kadar uzanan rotasıyla National Geographic listesinde yer aldı. Bölge, kültürel çeşitliliği, ormanları ve deniziyle 2026’da keşfedilmeye değer bulundu.

5. Oaxaca Kıyısı (Costa Chica) – Meksika Meksika’nın güneyinde yer alan bu sahil hattı, Afro-Meksikalı toplulukların yaşadığı, denizle kültürün iç içe geçtiği bir bölge. Sörf tutkunları ve sessiz plaj arayanlar için eşsiz bir kaçış noktası.

6. Dominika – Karayipler Karayipler’in “yeşil adası” olarak bilinen Dominika, doğa koruma anlayışıyla öne çıkıyor. Dünya’nın ilk “balina rezervi”nin burada kurulacak olması, 2026’da gezegenin en özgün ekoturizm deneyimlerinden birini sunacak.

7. Fiji – Pasifik Turkuaz suların ortasında yüzlerce adadan oluşan Fiji, yalnızca tatil değil, doğayla uyumlu bir yaşam deneyimi sunuyor. Mercan resifleri, geleneksel köyleri ve denizaltı yaşamıyla sürdürülebilir turizmin örneklerinden biri.

8. Guimarães – Portekiz Portekiz’in “doğduğu şehir” olarak bilinen Guimarães, Ortaçağ mimarisiyle tarih içinde bir yürüyüş vaat ediyor. UNESCO mirası sokaklar, yerel festivaller ve sanat etkinlikleriyle kültür tutkunlarının rotasında.

9. Hull – İngiltere Yorkshire’ın sakin liman kenti Hull, sanayi geçmişinden kültür başkentliğine uzanan bir dönüşümün hikâyesi. Yenilenen müzeleri, denizcilik mirası ve sanat festivalleriyle yeniden doğan bir kent.

10. Khiva – Özbekistan İpek Yolu’nun incisi Khiva, mavi çinileriyle büyüleyici bir açık hava müzesini andırıyor. Orta Asya tarihinin korunmuş kent dokusuyla, 2026’da tarihseverler için unutulmaz bir durak.

