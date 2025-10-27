Cumhuriyet Gazetesi Logo
National Geographic dünyanın en iyi 25 rotasını açıkladı: Listede Türkiye'den de yer var
27.10.2025 14:46:00
Haber Merkezi
“Best of the World 2026” başlığıyla yayımlanan listede, sürdürülebilir turizme katkı sağlayan, kültürel mirasını koruyan ve doğayla yeniden bağ kurmayı teşvik eden yerler öne çıkıyor. Türkiye’den Karadeniz kıyıları da listeye girerek, doğal zenginliğiyle dünyaya tanıtıldı.

1. Akagera Ulusal Parkı – Ruanda

Afrika’nın doğusundaki Akagera, yeniden doğan bir doğa harikası. “Beş büyük” olarak anılan fil, aslan, leopar, bufalo ve gergedanın barındığı park, savaş sonrası Ruanda’nın doğayla barışının simgesi haline geldi.

2. Bask Bölgesi – İspanya

Kuzey İspanya’da yer alan Bask Bölgesi, gastronomisi, yeşil doğası ve güçlü yerel kimliğiyle öne çıkıyor. 2026’da gerçekleşecek tam güneş tutulmasıyla bölge, gökyüzü meraklılarının yeni adresi olacak.

3. Pekin – Çin

Yasak Şehir’den modern sanat galerilerine uzanan Pekin, geçmiş ve geleceği aynı eksende buluşturuyor. Kentin “Merkezi Aks” adı verilen tarihi güzergâhı UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilerek yeniden ilgi odağı oldu.

4. Karadeniz Kıyıları – Türkiye

Doğanın el değmemiş güzelliklerini barındıran Karadeniz, Amasra’dan Rize yaylalarına kadar uzanan rotasıyla National Geographic listesinde yer aldı. Bölge, kültürel çeşitliliği, ormanları ve deniziyle 2026’da keşfedilmeye değer bulundu.

5. Oaxaca Kıyısı (Costa Chica) – Meksika

Meksika’nın güneyinde yer alan bu sahil hattı, Afro-Meksikalı toplulukların yaşadığı, denizle kültürün iç içe geçtiği bir bölge. Sörf tutkunları ve sessiz plaj arayanlar için eşsiz bir kaçış noktası.

6. Dominika – Karayipler

Karayipler’in “yeşil adası” olarak bilinen Dominika, doğa koruma anlayışıyla öne çıkıyor. Dünya’nın ilk “balina rezervi”nin burada kurulacak olması, 2026’da gezegenin en özgün ekoturizm deneyimlerinden birini sunacak.

7. Fiji – Pasifik

Turkuaz suların ortasında yüzlerce adadan oluşan Fiji, yalnızca tatil değil, doğayla uyumlu bir yaşam deneyimi sunuyor. Mercan resifleri, geleneksel köyleri ve denizaltı yaşamıyla sürdürülebilir turizmin örneklerinden biri.

8. Guimarães – Portekiz

Portekiz’in “doğduğu şehir” olarak bilinen Guimarães, Ortaçağ mimarisiyle tarih içinde bir yürüyüş vaat ediyor. UNESCO mirası sokaklar, yerel festivaller ve sanat etkinlikleriyle kültür tutkunlarının rotasında.

9. Hull – İngiltere

Yorkshire’ın sakin liman kenti Hull, sanayi geçmişinden kültür başkentliğine uzanan bir dönüşümün hikâyesi. Yenilenen müzeleri, denizcilik mirası ve sanat festivalleriyle yeniden doğan bir kent.

10. Khiva – Özbekistan

İpek Yolu’nun incisi Khiva, mavi çinileriyle büyüleyici bir açık hava müzesini andırıyor. Orta Asya tarihinin korunmuş kent dokusuyla, 2026’da tarihseverler için unutulmaz bir durak.

11. Manila – Filipinler

12. Maui – Hawaii (ABD)

13. Medellín – Kolombiya

14. Kuzey Dakota Badlands – ABD

15. Oulu – Finlandiya

16. Pittsburgh – ABD

17. Québec – Kanada

18. Rabat – Fas

19. Rio de Janeiro – Brezilya

20. Route 66 – ABD

21. Dongseo Trail – Güney Kore

22. Dolomitler – İtalya

23. Uluru-Kata Tjuta Ulusal Parkı – Avustralya

24. Vancouver – Kanada

25. Yamagata Eyaleti – Japonya

