National Geographic göre Dünyanın En Romantik 5 Noktası

Yayınlanma: 11.02.2025 - 11:09

Güncelleme: 11.02.2025 - 11:09

Seyahat etmek, aşkı yeniden keşfetmenin ve romantizmi doruklara çıkarmanın en güzel yollarından biri. National Geographic, çiftler için dünyanın en romantik destinasyonlarını belirledi. İşte aşkla özdeşleşmiş 5 büyüleyici yer!

1. Paris, Fransa – Aşkın Başkenti

Paris, her köşesinde romantizmi hissettiren büyüleyici bir şehir. Seine Nehri kıyısında yapılan yürüyüşler, Montmartre’ın dar sokaklarındaki sanat dolu atmosfer ve Eyfel Kulesi manzarasında yenen akşam yemekleri, burayı aşıkların vazgeçilmez durağı yapıyor. Louvre Müzesi’nde sanatla iç içe vakit geçirebilir, Champs-Élysées’de keyifli bir alışveriş yapabilirsiniz.

2. Venedik, İtalya – Kanallar Üzerinde Aşk

Venedik, su kanalları, tarihi yapıları ve eşsiz atmosferiyle romantizmin merkezi. San Marco Meydanı’nda tarihi binaların gölgesinde kahve içebilir, Rialto Köprüsü’nde unutulmaz fotoğraflar çekebilir ve en önemlisi, kanallar arasında gondol turu yaparak büyüleyici bir deneyim yaşayabilirsiniz. Akşamları, Venedik’in dar sokaklarında kaybolarak şehrin mistik havasını keşfedebilirsiniz.

3. Kyoto, Japonya – Doğanın ve Romantizmin Buluşması

Kyoto, geleneksel Japon kültürünü ve doğanın büyüsünü bir araya getiriyor. İlkbaharda açan sakura ağaçları, tapınaklar ve Zen bahçeleri, burayı aşk dolu bir atmosferle sarıyor. Fushimi Inari Tapınağı’nın kırmızı torii kapıları arasında yürüyerek büyüleyici bir deneyim yaşayabilir, Arashiyama Bambu Ormanı’nda huzur bulabilirsiniz. Akşamları geleneksel bir çay seremonisine katılmak ise romantizmi farklı bir boyuta taşıyor.

4. Maldivler – Tropikal Bir Cennet

Eğer egzotik bir kaçış noktası arıyorsanız, Maldivler tam size göre! Beyaz kumlu plajlar, turkuaz deniz ve özel su üstü bungalovları ile çiftler için unutulmaz bir tatil sunuyor. Şnorkelle mercan resiflerini keşfedebilir, gün batımında plajda yürüyüş yapabilir veya özel bir teknede romantik bir akşam yemeği yiyebilirsiniz. Maldivler, lüks ve huzurun mükemmel birleşimi.

5. Santorini, Yunanistan – Ege’de Aşk Dolu Gün Batımı

Santorini, bembeyaz evleri, mavi kubbeli kiliseleri ve eşsiz gün batımıyla romantizmin zirve yaptığı bir ada. Oia’da gün batımını izlemek, dar sokaklarda el ele gezmek ve Ege Denizi’ne nazır bir restoranda Yunan mutfağının en özel tatlarını denemek, bu adayı unutulmaz kılıyor. Ayrıca, volkanik plajları keşfetmek ve şarap tadımı yapmak da çiftler için harika bir deneyim olabilir.