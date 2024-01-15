Nazan Öncel'den hayranlarını üzen haber
Ünlü şarkıcı Nazan Öncel Sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Öncel, rahatsızlığı nedeniyle Bursa'daki sahnesini ertelediğini de sözlerine ekledi.
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Şarkıcı Nazan Öncel koronavirüse yakalandı. 67 yaşındaki
şarkıcı, rahatsızlığı nedeniyle Bursa'daki sahnesini ertelediğini açıkladı.
Öncel; "Arkadaşlar Kovid oldum, yatıyorum. Hâl böyle
olunca çarşamba günü yapılması beklenen Bursa konserini ileriki bir tarihe
ertelemek zorunda kaldım. 'Önce sağlık' dediğiniz için anlayışınız
teşekkür ediyorum" dedi.
EYLÜL AYINDA APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz yıl eylül ayında tansiyonu
yükselince bayılmış ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı.
Nazal Öncel, "Sigara insanın düşmanıyla sevişmesi gibi bir şeydir. Sıcaklar falan derken tansiyon 22’yi gördü. Ani bir bayılma. Apar topar hastaneye koştuk. Serum tedavisi vesaire. Sigarayla da vedalaştık" ifadelerini kullanmıştı.
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