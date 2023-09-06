Nazan Öncel apar topar hastaneye kaldırıldı

Yayınlanma: 06.09.2023 - 10:20

Güncelleme: 06.09.2023 - 10:20

Nazan Öncel, hayranlarını üzen haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Hastaneye kaldırıldığını ifade eden Öncel, fotoğrafıyla birlikte sağlık durumuna ilişkin bilgi de verdi.

"TANSİYON 22'Yİ GÖRDÜ"

Öncel, "Sigara insanın düşmanıyla sevişmesi gibi bi'şeydir. Sıcaklar falan derken tansiyon 22'yi gördü. Ani bir bayılma… Apar topar hastaneye koştuk, serum tedavisi ve saire. Sigarayla da vedalaştık" dedi.